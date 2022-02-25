Смаилов: взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел переговоры с председателем коллегии евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
В ходе встречи была обсуждена подготовка проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование единой базы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а также вопросы проведения предстоящего заседания Евразийского межправсовета, сообщает сайт главы правительства.
На заседании было отмечено, что за период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 37,5%, в том числе экспорт вырос на 33%.
Нам предстоит большая работа по реализации интеграционных проектов совместно с предприятиями по кооперации в различных отраслях, в первую очередь в промышленности", - заявил Смаилов.
Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС за 2021 год составил 26,1 млрд долларов, что на 28% выше, чем за 2020 год. Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за 2021 год вырос на 34,9% и составил 7,6 млрд долларов. Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за 2021 год вырос на 25,4% и составил 18,4 млрд долларов.
В свою очередь Мясникович отметил слаженную работу казахстанской стороны, подчеркнув, что все вопросы текущего заседания ЕПМС будут рассмотрены в установленном порядке. По его словам, предстоит большая работа по развитию кооперации.
Сегодня Алихан Смаилов также доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий.