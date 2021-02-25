Соглашение о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы прокомментировали в Нацбанке

Соглашение о координации мер по макроэкономической политике было впервые инициировано Национальным банком в 2019 году с целью обеспечения совместно с правительством устойчивого и сбалансированного роста экономики. В 2020 году в условиях беспрецедентного мирового кризиса Соглашение продолжало действовать, но основные силы правительства и Национального банка были направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Своевременно принятые скоординированные меры позволили не допустить глубокого падения экономики, сдержать инфляцию при одновременной поддержке населения и бизнеса. В текущем году Национальный банк совместно с правительством актуализировали Соглашение, расширили его горизонт планирования до 3 лет и включили Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в качестве третьей стороны", - сказал Баймагамбетов.

Он отметил, что основная цель соглашения осталась прежней - это рост благосостояния и уровня жизни населения, что особенно важно в период восстановления экономики.

Для этого определены необходимые совместные действия для проведения эффективной макроэкономической политики, включая вопросы налогово-бюджетной, денежно-кредитной, финансовой и других политик. Все стороны соглашения фиксируют в нем свои взаимные обязательства по проведению скоординированной политики. Общие усилия будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, поддержку экономики и ее адаптацию к изменившимся внешним и внутренним условиям", - сказал Баймагамбетов.

Реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям: повышение макроэкономической устойчивости, развитие финансового сектора и его инфраструктуры, а также повышение долгосрочного потенциала экономического роста.

Со своей стороны, Национальный банк планирует постепенное снижение уровня инфляции и ее сохранение на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту при режиме инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса тенге. Совместно с правительством будут приняты меры по развитию рынка ГЦБ для эффективного использования рыночной ликвидности для нужд экономики и построения адекватной кривой доходности. Это позволит включить казахстанские ГЦБ в международные индексы развивающихся стран, что будет содействовать привлечению инвесторов, развитию финансового рынка и стабилизации экономики, диверсифицируя источники финансирования дефицита бюджета",- сказал заместитель председателя.

Для повышения адаптивности экономики к внешним шокам и создания условий для устойчивого снижения инфляции правительство и Нацбанк с 2022 года внедрят новое бюджетное правило, которое повысит фискальную дисциплину и снизит зависимость бюджета от сырьевого цикла.

Кроме того, НБ РК продолжит также работу по созданию национальной платежной системы для снижения транзакционных издержек для населения и бизнеса, повышения доступности финансовых услуг и расширения конкуренции. С 2022 года планируется внедрение социального кошелька и его дальнейшая интеграция с национальной товаропроводящей системой.

Для проведения эффективной денежно-кредитной политики большое значение имеет проводимая правительством работа по формированию новой структуры экономики. Для этого будут приняты меры по углублению диверсификации экономики через раскрытие потенциала агропромышленного комплекса, индустриализацию с учетом перехода на косвенные инструменты поддержки бизнеса, проведение проактивной внешнеторговой политики, что обеспечит устойчивость платежного баланса. Координация реализации Соглашения будет осуществляться через Дорожную карту, в которой определены промежуточные индикаторы и ответственные исполнители. По итогам регулярного мониторинга и обсуждения принятых мер и актуализации приоритетов экономической политики Соглашение будет ежегодно утверждаться на скользящей основе на трехлетний период", - резюмировал Баймагамбетов.

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