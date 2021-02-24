Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации макроэкономической политики

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрено Соглашение между правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр отметил, что данное Соглашение в текущих условиях позволит обеспечить согласованные действия правительства и финансовых регуляторов.

Повышение уровня жизни и благосостояния населения является основным приоритетом социально-экономической политики страны. Для этого будет обеспечена координация денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора", - сказал А. Мамин.

Реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям.

В рамках направления "Повышение макроэкономической устойчивости" будут приняты меры по стимулированию деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики. Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции и ее сохранению на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту.

Реализация Второго направления - "Развитие финансового рынка" - предусматривает принятие Концепции развития финансового сектора до 2030 года. Будут приняты меры по существенному расширению банковского кредитования экономики на основе рыночных механизмов с учетом необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и роста экономики.

В рамках третьего направления - "Повышение долгосрочного потенциала экономического роста" - продолжится работа по стимулированию формирования новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости. Продолжится проведение проактивной внешнеторговой политики, а также привлечение новой волны инвестиций.

Будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики, сопровождающийся повышением качества жизни и благосостояния населения в условиях новой экономической реальности", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил всем заинтересованным государственным органам обеспечить качественное исполнение мероприятий Соглашения в установленные сроки, сообщила пресс-служба правительства

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