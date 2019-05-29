Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 380,30 тенге за доллар

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,44 тенге, до 380,30 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,30 тенге за доллар (+0,44 тенге), суммарный объем торгов - 91 751 тыс. USD (-26 079 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.



Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9044 тенге за рубль (+0,0075 тенге), суммарный объем торгов - 13 000 тыс. рублей (-62 000 тыс. рублей).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства