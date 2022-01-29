Сроки взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию перенесены до 1 января 2023 года

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НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе правительства, на котором были рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости, сообщила пресс-служба правительства РК , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что больше всего цены на социально значимые продукты питания выросли в столице на 1,5%, Акмолинской области - 1,4%, Актюбинской области - 1,1% и Жамбылской области - 1%.

Глава правительства подверг критике работу акиматов указанных регионов, а также Министерства сельского хозяйства по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.

Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабфондов, не выделили достаточных средств по "оборотной схеме", слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача - обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам", - подчеркнул Смаилов.

Премьер-министр поручил центральным государственным органам и акиматам усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания, обеспечить необходимые обьемы в стабфондах и обеспечить выделение дополнительного финансирования на "оборотную схему".

Усиляйте работу региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования и отслеживайте соблюдение объектами розничной торговли допустимого размера торговой надбавки", - сказал Смаилов.

В целях снижения уровня молодежной безработицы глава правительства поручил Министерству труда совместно с министерствами национальной экономики и финансов увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".

Размер оплаты труда по указанным проектам планируется повысить с 20-25 МРП до 30 МРП. Сроки "Молодежной практики" будут увеличены с 6 до 12 месяцев, "Первого рабочего места" - с 12 до 18 месяцев.

Вопросы обучения, профориентации и трудоустройства молодежи требуют повышенного внимания. Соответствующие пункты будут включены в Программу действий правительства на 2022 год", - подчеркнул Смаилов.