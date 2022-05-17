Старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК

АКТАУ. 16 МАЯ - Для развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на базе специальной экономической зоны "Морпорт Актау" планируется создать контейнерный хаб, проинформировали в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что в качестве инвестора предполагается привлечение мировых контейнерных операторов, таких как PSA Group, Maersk, MSC.

В настоящее время на территории СЭЗ реализовано 18 проектов, в стадии реализации находятся 25 проектов. В целом работа экономической зоны нацелена на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительной отрасли, портов и туристической отрасли.

С момента образования специальной экономической зоны создано 1720 постоянных рабочих мест. Кроме того, за 19 лет работы в проекты на территории СЭЗ инвесторами было вложено 260,7 млрд тенге, в том числе иностранных инвестиций 168 млрд тенге.

Как отметили в ведомстве, на территории СЭЗ "Морпорт Актау" имеются все условия для реализации проектов, подведена вся необходимая инфраструктура, предоставляются налоговые и таможенные преференции, осуществляется сопровождение проектов и их мониторинг.

Также в данной экономической зоне функционирует ряд важных стратегических проектов. В числе которых завод по выпуску стальных труб АО "Arcellor Mittal Tubular Products Aktau", завод по нарезке труб с газогерметичным соединением класса премиум - ТОО "Kazakhstan Pipe Threaders", проект по расширению Актауского международного морского торгового порта в северном направлении - ТОО "Актауский морской северный терминал". Для развития туристического направления введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.