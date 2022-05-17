НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - В Казахстане утверждены условия льготного автокредитования, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях стимулирования обновления личного автопарка разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов за счет средств АО "Жасыл Даму". Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана", - говорится в сообщении.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
- ставка вознаграждения 4%;
- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;
- срок финансирования не более 7 лет;
- первоначальный взнос от 0%;
- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.
Также предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течение двухлетнего периода.
Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут нижеследующими:
- ставка вознаграждения 0,01%;
- срок лизинга до 7 лет;
- первоначальный взнос от 0%.
Отмечается, что остальные условия финансирования указаны в постановлении правительства от 2 сентября 2021 года № 604 "Об утверждении Правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды".
Государством помимо поддержки в виде льготного автокредитования прорабатываются меры по урегулированию вопросов срока действия скидочных сертификатов. На сегодняшний день изучаются механизмы для того, чтобы граждане могли воспользоваться уже приобретенными скидочными сертификатами, которыми не смогли воспользоваться ранее ввиду передачи функций оператора РОП в АО "Жасыл даму". Использование данных сертификатов было временно приостановлено в связи с проводимыми проверочными мероприятиями", - пояснили в Минэкологии.