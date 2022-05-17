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В Казахстане утверждены условия льготного автокредитования

16.05.2022, 09:32 9931
В Казахстане утверждены условия льготного автокредитования
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - В Казахстане утверждены условия льготного автокредитования, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях стимулирования обновления личного автопарка разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов за счет средств АО "Жасыл Даму". Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана", - говорится в сообщении.

 
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
 
  • ставка вознаграждения 4%;
  • сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;
  • срок финансирования не более 7 лет;
  • первоначальный взнос от 0%;
  • стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.
 
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
 
В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.
 
Также предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течение двухлетнего периода.
 
Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут нижеследующими:
 
  • ставка вознаграждения 0,01%;
  • срок лизинга до 7 лет;
  • первоначальный взнос от 0%.
 
Отмечается, что остальные условия финансирования указаны в постановлении правительства от 2 сентября 2021 года № 604 "Об утверждении Правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды".
 

Государством помимо поддержки в виде льготного автокредитования прорабатываются меры по урегулированию вопросов срока действия скидочных сертификатов. На сегодняшний день изучаются механизмы для того, чтобы граждане могли воспользоваться уже приобретенными скидочными сертификатами, которыми не смогли воспользоваться ранее ввиду передачи функций оператора РОП в АО "Жасыл даму". Использование данных сертификатов было временно приостановлено в связи с проводимыми проверочными мероприятиями", - пояснили в Минэкологии.

 

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Бюро нацстатистики представило обновленные данные по численности населения

16.05.2022, 20:40 2896
Бюро нацстатистики представило обновленные данные по численности населения
Фото: пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Численность населения страны на 1 апреля составила 19 178,8 тысячи человек, в том числе городского - 11 419,8 тысячи (59,5%), сельского - 7 759 тысячи (40,5%) человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Естественный прирост населения республики за январь - март 2022 года по сравнению с январем - мартом 2021 года (64,3 тысячи человек) снизился на 10,6% и составил 57,5 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,13 человека, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК.
 
В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - март составило 95,6 тысячи человек, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,16 родившихся.
 
В рассматриваемом периоде число умерших составило 38,1 тысячи человек, что на 5,4% больше, чем в январе - марте 2021 года (36,1 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 8,03 умерших на 1000 человек.
 
За январь - март 2022 года в республике зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) увеличилось на 1,6%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,66 случая на 1000 родившихся.
 
В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в первом квартале 2022 года число прибывших в страну составило 4108 человек, число выбывших из страны - 5281 человек, сальдо миграции составило - 1173 человека.
 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших - 80,8% от общего числа мигрантов.
 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Нур-Султан (7523 человека), Алматы (8278 человек) и Шымкент (866 человек).
 

Токаев назвал главные задачи ОДКБ

16.05.2022, 18:07 4771
Токаев назвал главные задачи ОДКБ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств - участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.
 
Особое внимание в выступлении главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.
 

Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - уверен президент Казахстана.

 
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.
 

На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", - заявил глава государства.

 
По итогам встречи лидеры государств - участников ОДКБ приняли юбилейное заявление Совета коллективной безопасности.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
 

Экс-министр культуры и спорта обратился к президенту РК

16.05.2022, 17:26 5401
Экс-министр культуры и спорта обратился к президенту РК
Фото: facebook/Арыстанбек Мухамедиулы
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в доме Арыстанбека Мухамедиулы проводят обыски. 
 
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook написал обращение к главе государства, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег. Он подчеркнул, что всегда работал во благо нации и это не понравилось некоторым людям.
 
Помимо этого, в своем обращении бывший глава МКС рассказал о съемках фильма "Феникс".
 

Несколько лет назад стало известно, что средства, выделенные на съемки фильма "Феникс", были присвоены. В частности, кинорежиссер Талгад Жаныбеков был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств для кинопроекта "Феникс", - написал эск-минстр.

 
Он подчеркнул, что Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма "Феникс", в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. 
 

Однако эти артисты, используя различные уловки, начали дискредитировать меня", - написал Арыстанбек Мухамедиулы.

 
Он добавил, что проверки и расследования показали, что ни один факт против него не подтвердился.
 

В последнее время они хотят прилепить мне старые недочеты музея. В связи с этим прошу вас не допускать необоснованных проверок", - говорится в обращении чиновника к президенту.

 
 

В МВД рассказали о мерах по борьбе с наркопреступностью

16.05.2022, 13:52 7386
В МВД рассказали о мерах по борьбе с наркопреступностью
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Дорожную карту на 2022-2023 годы по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании представило сегодня на брифинге Министерство внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики, и включает ряд практических законодательных международных инициатив, формирующих комплексный подход к решению поставленных задач", - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев.

 
По его словам, предусмотрены проверки увеселительных заведений, точек реализации и использования пищевого мака, оборота лекарственных препаратов. 
 
Также будет установлен контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, а также идентификации владельцев подозрительных электронных кошельков. 
 

Создается межведомственная мониторинговая группа по обнаружению в международном обороте новых психоактивных веществ, их оперативному исследованию, внесению под контроль и установлению их криминальных размеров", - рассказал Мухаметкалиев.

 
Кроме того, МВД продолжит взаимодействие с общественностью, людьми с активной гражданской позицией. 
 

Это создание общественных групп по пресечению рекламы в интернете, выявлению и уничтожению граффити-рисунков и QR-кодов для связи с наркоторговцами и оплаты их услуг, а также создание агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи", - уточнил представитель МВД. 

 
Отдельный раздел дорожной карты, по словам Мухаметкалиева, посвящен совершенствованию работы по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых. В профилактической работе с подростками усилена роль местных исполнительных органов, также предусмотрено участие неправительственных организаций и волонтеров.
 
В каждом регионе страны с учетом его специфики будут разработаны отдельные планы работы, подчеркнул Мухаметкалиев.

 

Казахстанские военнослужащие принимают участие в военном учении в Турции

14.05.2022, 19:51 24881
ИЗМИР. 14 МАЯ - В турецком Измире на межвидовом полигоне "Доганбей" проходит многонациональное боевое учение "Эфес-2022", в котором задействованы воины Вооруженных сил Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
Учение нацелено на повышение уровня воинского мастерства и боевых навыков, а также совершенствование боевой подготовки подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск.
 
По данным Минобороны, первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в форме практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях. 
 
В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня текущего года, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта. 
 
В этом году в учении "Эфес-2022" участвуют военнослужащие порядка 40 стран.
 
Следует отметить, что в соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева 19 января 2022 года в структуре Вооруженных сил Казахстана создано командование Сил специальных операций.
 
Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.
 
Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям, отметили в ведомстве.
 

В 2022 году на развитие Актюбинской области будет направлено более 150 млрд тенге

14.05.2022, 11:15 29426
АКТОБЕ. 14 МАЯ - Находясь с рабочей поездкой в Актюбинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр РК отметил, что Актюбинская область является одним из важнейших промышленных и аграрных регионов страны, где активно развиваются нефтепереработка, строительство и производство продуктов питания.
 

В 2022 году с учетом уточнения республиканского бюджета на развитие региона будет направлено более 150 млрд тенге. Данные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, развитие газотранспортной системы, жилищное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и коммунального хозяйства, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также обеспечение продуктивной занятости местных жителей", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Переходя к следующей теме, премьер-министр отметил, что для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты необходимо вести планомерную работу по предотвращению дефицита продовольствия и контролю за торговой надбавкой.
 
Кроме того, акимат области должен своевременно заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку раннеспелых овощей, активно использовать механизм "оборотная схема" при работе с торговыми сетями и на системной основе заключать форвардные договоры на поставку сельхозпродукции в целом.
 

Еще одним актуальным вопросом является диверсификация экономики региона. В текущем году в области планируется реализовать 30 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге, благодаря чему появятся новые производственные мощности и будут созданы постоянные рабочие места. Эту работу следует продолжить", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также дал поручения рассмотреть вопрос финансирования строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе; повышения заработной платы работников нефтяной отрасли; провести работу по включению проекта "Реконструкция канализационных систем Актобе" в перечень приоритетных с проработкой соответствующего финансирования; обеспечить качественную реализацию комплексного плана развития региона и запланированных инвестиционных проектов.
 

Перед руководством области стоят большие задачи, реализация которых придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона и будет способствовать повышению уровня жизни местного населения в целом", - заключил глава правительства.

 

Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара

13.05.2022, 21:24 37151
Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара
Фото: Минэнерго РК
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - 13 мая представители Министерства энергетики РК совместно с акиматом Павлодарской области посетили электростанции Павлодара: Павлодарскую ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Павлодарская ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" входит в состав ERG ("Евразийская Группа"), введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная электрическая мощность станции - 350 МВт, тепловая мощность - 1182 Гкал/ч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
Две теплоэлектроцентрали АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" входят в группу АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация":
 
  • ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная электрическая мощность станции - 110 МВт, тепловая мощность - 332 Гкал/ч; 
  • ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная электрическая мощность станции - 555 МВт, тепловая мощность - 1154 Гкал/ч.
 
Техническое состояние этих электростанций характеризуется высоким износом. ЦАЭК в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на ремонтные работы выделил на ТЭЦ-2 - 2 млрд 89 млн тенге, на ТЭЦ-3 - 2 млрд 88 млн тенге. На ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстан" ERG выделила - 2 млрд 271 млн тенге.
 
В ходе посещения объектов проинспектировано строительство новой дымовой трубы взамен старой на ТЭЦ-3 на сумму 2 млрд 134 млн тенге. Высота строящейся трубы составит всего 180 метров.
 
Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу и поэтапно вывести старую трубу из эксплуатации.
 
После обхода объектов состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, акимата Павлодарской области и руководителей станции.
 
В ходе совещания было отмечено, что ключевой проблемой качественного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, а также недостаточность выделяемых объемов финансирования для эксплуатации и обновления магистральных и квартальных тепловых сетей.
 
Акиматом Павлодарской области был отмечен растущий дефицит тепла в южной части города и необходимость расширения ТЭЦ-1 для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок.
 
Руководство электростанций было информировано о принимаемых мерах по внедрению автоматической системы мониторинга выбросов вредных веществ и новых технологий очистки дымовых газов в соответствии с экологическим законодательством. Также на совещании была подчеркнута важность увеличения выделяемых средств, необходимых для проведения текущих ремонтов и повышения оплаты труда работникам.
 
Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном общем контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

13.05.2022, 20:35 36561
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Шейх Халифа посвятил свою жизнь защите интересов Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечению благополучия народа страны, поддержанию мира и стабильности в регионе. Его инициативы и достижения получили широкое признание международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого правителя, авторитетного политика мирового уровня, выдающегося государственного деятеля, историческую личность, внесшую большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим семьям, а также Вашим соотечественникам", - говорится в телеграммах, опубликованных пресс-служба Акорды. 

Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет.
 

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