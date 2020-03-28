Страны ЕАЭС ограничили вывоз средств, необходимых для борьбы с коронавирусом

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ограничат вывоз средств, необходимых для борьбы с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В целях стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19 (коронавирус) и нехваткой средств индивидуальной защиты, коллегией ЕЭК 24 марта 2020 года принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов , сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В перечень средств, запрещенных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, включены вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, средства дезинфицирующие, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

На заседании совета Комиссии 25 марта принято распоряжение, обеспечивающее вступление в силу решения коллегии в кратчайшие сроки. Новая мера будет действительна по 30 сентября 2020 года, уточнили в ЕЭК.





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