ЕАЭС обнулил пошлины на ввоз средств индивидуальной защиты и медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19

Москва. 26 марта. Kazakhstan Today - В ходе внеочередного совета ЕЭК было принято решение по беспошлинному ввозу на территорию ЕАЭС средств индивидуальной защиты, медицинских средств, необходимых для борьбы с инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Решение предполагает обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру продукции, что повысит доступность для медиков и учреждений здравоохранения стран Союза соответствующих средств", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Кроме того, ЕЭК приняла решение запретить вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты. Решение - необходимое для того, чтобы был надежный баланс по маскам, очкам, индивидуальным костюмам для медиков и прочей номенклатуре, не было опасности чрезмерного вывоза таких товаров за пределы ЕАЭС.

Это всё, что касается общего запрета. Национальные решения, которые действуют, мы сегодня тоже обсуждали. Достигнута договоренность о проведении консультаций заинтересованных органов для решения вопросов на случай, если в какой-то из стран Союза возникает дефицит, решения адресных обращений по взаимным поставкам, оказанию гуманитарной помощи", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

На заседании совета обсуждался ряд вопросов, которые являются ответом на повышенный спрос в магазинах на товары первой необходимости, продукты питания, гигиенические средства.

Действительно, торговые сети наших стран испытывают сейчас повышенное давление со стороны потребителей. Достигнуто решение о том, что мы в течение недели отработаем финальный перечень по товарам, по которым будет на временной основе также обнулена тарифная защита, снижены пошлины. Это касается продуктов питания, детского питания, детских товаров широкой номенклатуры, медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства. То есть это товары первой необходимости, на которые действительно сейчас есть повышенный спрос. Мы все эти списки отработаем, решение будет принято в ближайшие дни", - рассказал Слепнев.

Министр ЕЭК также сообщил, что в целом состоялся "серьезный разговор по конкретным решениям и по организации взаимодействия ведомств на принципах евразийской солидарности. Чтобы медики и те, кто отвечает за обеспечение товарных сетей, были в полном контакте, были определены уполномоченные контактные лица, для того чтобы вот это взаимодействие, взаимная помощь и консультации были в практическом плане реализованы как можно скорее".

Кроме того, были рассмотрены вопросы, которые касаются перемещения персонала транспортной инфраструктуры, водителей автомобилей, которые обеспечивают доставку товаров, другого персонала. По этому поводу сторонам поручено выработать необходимые механизмы беспрепятственного и бесперебойного функционирования товаропроводящей сети.

Обсуждался и вопрос перемещения граждан, которые возвращаются в свои страны транзитом через другие государства ЕАЭС.

Это, действительно, ежедневная работа штабов. Конкретные ситуации, конечно, могут возникать, это неизбежно. Но они оперативно разрешаются", - подчеркнул министр ЕЭК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства