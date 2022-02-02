Субсидирование арендной платы для уязвимых слоев населения запустят в мае 2022 года

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Механизм субсидирования арендной платы для уязвимых слоев населения планируется запустить в мае текущего года, сообщил на заседании правительства председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предполагается максимальная автоматизация процессов в онлайн-банкинге и исключение запроса информации на бумажных носителях. Так, прием заявлений, проверка уровня дохода и соответствия иным критериям, получение и проверка параметров жилья, формирование, подписание и регистрация договоров аренды будут проводиться в онлайн режиме. В настоящее время осуществляется доработка платформы под механизм субсидирования", - проинформировал Арифханов.

По его словам, в 17 филиалах банка будут подготовлены зоны самообслуживания для тех, у кого нет доступа к интернет услугам. Консультационную поддержку будут оказывать филиалы и колл-центр банка. В целях автоматизации требуются сервисы из 16 баз данных государственных органов.

Глава холдинга также напомнил, что в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе Отбасы банка будет создан центр по обеспечению жильем, цель которого централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.

База центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Это позволит автоматизировать процессы ведения, мониторинга и актуализации базы очередников, формирование и постановку на учет граждан, нуждающихся в жилье. Планируется передача базы данных реестра очередников, нуждающихся в жилище, из государственного жилищного фонда в Отбасы банк (на сегодняшний день порядка 590 тыс. человек), сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек".

Улучшение благосостояния граждан является важнейшей целью государственной политики. И именно доступность жилья для населения является одним из приоритетных направлений в достижении данной задачи", - сказал в ходе заседания глава кабмина Алихан Смаилов.

В рамках реформирования законодательства будут внедрены механизмы реализации жилья в зависимости от доходов, субсидирования части арендных платежей и строительства жилья на селе. В соответствии с поручением главы государства принято решение по внедрению механизма субсидирования части арендной платы. Будет охвачено порядка 70 тыс. наиболее уязвимых семей, что позволит им откладывать часть средств от аренды на покупку собственного жилья, отметили в пресс-службе правительства.

В целом новые подходы и механизмы представляют собой справедливую, открытую и доступную систему государственной жилищной поддержки, которая позволит в течение десяти лет решить жилищные вопросы свыше полумиллиона очередников", - сказал Смаилов.

Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) совместно с АО "НУХ "Байтерек" обеспечить завершение всех организационных вопросов и процедур по внедрению механизма субсидирования аренды и до 1 мая приступить к его непосредственной реализации.