Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработало механизм выплат за аренду частного жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очередникам предлагается выплачивать 50% размера аренды жилья в частном жилом фонде. Принцип адресной жилищной помощи: 50% выплачивает государство, оставшиеся 50% - получатель", - говорится в сообщении МИИР РК .

Отмечается, что выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников местных исполнительных органов (МИО) с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день - 70 тыс.

Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить Отбасы банк", - проинформировали в ведомстве.

Для заявителей будут действовать основные требования:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год включительно;

3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с законом "О жилищных отношениях";

4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, зарегистрированного в правовом кадастре.