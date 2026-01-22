Команда Джеки Чана прибыла в Актау

Фото: ФСМС

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о подготовке обращения в Генеральную прокуратуру по фактам вывода средств из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом он сообщил 21 января 2026 года в кулуарах парламента.





По словам мажилисмена, речь идет о нарушениях, по которым до сих пор не дана правовая оценка. Он подчеркнул, что ответственность должны понести должностные лица, ранее работавшие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).





По тем фактам, по которым еще не дана правовая оценка, на этой неделе мы направим заявление в Генеральную прокуратуру. Деньги были похищены, и справедливость должна восторжествовать - виновные обязаны понести наказание", - цитирует депутата издание Zakon.kz .





Депутат уточнил, что, по его мнению, ответственность должны нести бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-министров и бывших вице-министров, при которых принимались соответствующие приказы.





Эти решения принимались при них, и они их не отменяли. Нынешний министр, не снимая с нее возможной ответственности, по крайней мере вникла в критику и отменила дефекты, на которые мы указывали. Если вопрос не будет окончательно решен, мы поднимем его и по ней", - заявил он.





Бакытжан Базарбек также напомнил о ранее выявленных фактах хищений.





Вчера президент четко сказал , что правоохранительные органы должны четко разобраться, и все те, кто причастен к мошенническим действиям и выводу средств, должны понести ответственность. Мы с депутатом Муратом Абеновым еще в конце мая - начале июня 2025 года поднимали вопросы о хищениях средств ОСМС и в "СК-Фармации". По "СК-Фармации" уже возбуждено уголовное дело, и, по нашей информации, следственные действия продолжаются", - резюмировал мажилисмен.





Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.





Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.





Эксперты выразили мнение , что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.





Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.





В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.





В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.



