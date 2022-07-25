Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главе государства была представлена информация о деятельности Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики", - информирует пресс-служба Акорды .

Президент Казахстана отметил, что наше государство заинтересовано в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между Инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО "Самрук-Казына", а также АО "НУХ "Байтерек" для реализации проектов, представляющих общий интерес.

Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимической промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.