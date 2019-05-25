Токаев объявил мораторий на создание новых госкомпаний

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на заседании Совета национальных инвесторов, объявил мораторий на создание новых государственных компаний, передает Kazakhstan Today.

Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ", - сказал президент.

Он поручил правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению.

Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике", - заявил Токаев.

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