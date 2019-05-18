В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - апреле вырос на 6,7%

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2019 года составил 2914,4 млрд тенге, что на 6,7% больше, чем в январе-апреле 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"Краткосрочный экономический индикатор в январе - апреле 2019 года к январю - апрелю 2018 года составил 104,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статведомства, объем промышленного производства в январе - апреле 2019 года составил 9294,4 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,9% больше, чем в январе - апреле 2018 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 2,6%, в обрабатывающей промышленности - на 3,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 12,7%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - апреле 2019 года составил 615,8 млрд тенге, что больше на 3,6% чем в январе - апреле 2018 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - апреле 2019 года составил 625,5 млрд тенге, что на 8,4% больше, чем в январе - апреле 2018 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе - апреле 2019 года составил 104,8%.

Объем грузооборота в январе - апреле 2019 года составил 186,5 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 1,9% по сравнению с январем - апрелем 2018 года. Объем пассажирооборота составил 91,4 млрд пкм и вырос на 4,1%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - апреле 2019 года составил 100,5%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - апреле 2019 года составил 107,3%.

Объем розничной торговли за январь - апрель 2019 года составил 3055,6 млрд тенге, или 105,3% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - апрель 2019 года составил 6506,6 млрд тенге, или 108% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - марте 2019 года составил 20 361 млн долларов CША и по сравнению с январем - мартом 2018 года уменьшился на 3,7%, в том числе экспорт - 13 313,8 млн долларов США (на 4,3% меньше), импорт 7047,2 млн долларов США (на 2,7% меньше).

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