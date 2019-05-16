В январе - апреле промпроизводство в Казахстане увеличилось на 2,9%

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В январе - апреле 2019 года по сравнению с январем - апрелем 2018 года объем промышленного производства в Казахстане увеличился на 2,9%, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - апреле 2019 года по сравнению с январем - апрелем 2018 года увеличилась добыча природного газа и металлических руд.

Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

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