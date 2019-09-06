Токаев поручил до конца года завершить строительство нефтепровода Кенкияк - Кумколь

Атырау. 5 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в Атырау в ходе расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли поставил перед правительством и местными исполнительными органами ряд задач, передает Kazakhstan Today.

Также президент остановился на вопросе транспортировки нефти с расположенных на западе страны месторождений в другие регионы республики. Он поставил задачу до конца текущего года завершить работы по строительству нефтепровода Кенкияк - Кумколь.

Кроме того, глава государства выразил обеспокоенность в связи с возможным снижением поставок нефти на отечественный рынок.

Обеспечение нефтью внутреннего рынка в основном происходит за счет Актюбинской и Кызылординской областей. Учитывая это, существуют риски уменьшения объемов перерабатываемой на отечественных НПЗ нефти. В целях максимально эффективного использования наших ресурсов Правительство должно активно заняться этим вопросом и внести конкретные предложения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По информации пресс-службы, важным направлением модернизации экономики президент назвал развитие нефтегазохимической отрасли.

Нефтегазохимическая отрасль оказывает высокий мультипликативный эффект на другие отрасли экономики. Доля потребления углеводородного сырья нефтегазохимической сферой в мире составляет 34%, а в Казахстане очень мало. Реализация проектов по производству полипропилена и полиэтилена могла бы дать ежегодный прирост в ВВП в среднем в 1,5%", - отметил глава государства.

Выделив газовую отрасль в качестве еще одного приоритета, Касым-Жомарт Токаев отметил хорошие результаты в развитии газопроводной системы. При этом он акцентировал внимание правительства на необходимости обеспечения доступности газа.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность эффективного использования природных ресурсов, защиты экологии. Для этого, как считает Касым-Жомарт Токаев, необходимо использовать современные технологии, модернизировать устаревшее оборудование, сокращать выбросы, предотвращать утечку нефти и газа. Важным приоритетом в этой работе президент назвал повышение информационной открытости нефтегазовых компаний и их экологической ответственности.

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