Токаев поручил проработать механизмы финансирования для развития нефтесервисного кластера

Атырау. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане необходимо создавать современный нефтесервисный кластер. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в Атырау на совещании по вопросам развития нефтегазовой отрасли, передает Kazakhstan Today.

Нам необходимо системно повышать уровень производства. В этой связи я поручаю правительству вместе с подрядными компаниями консорциума согласовать дорожную карту полного освоения месторождения Кашаган", - цитирует главу государства Акорда в Twitter.

Также Токаев акцентировал внимание на необходимости защищать интересы Казахстана в проектах с участием иностранных инвесторов, придя к общему решению по "Индексу справедливости".

В Казахстане созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов. Следовательно, правительство должно иметь возможность защищать интересы Казахстана при разделе прибыли", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что поставки нефти на внутренний рынок осуществляется в основном за счет месторождений Актюбинской и Кызылординской областей. "Существует риск снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Правительству необходимо внести конкретные предложения по эффективному использованию ресурсов", - сказал он.

Также Токаев указал на то, что на долю отечественных компаний приходится только пятая часть геофизических и геологических работ. В этой связи он поручил правительству разработать до 1 марта 2020 года Программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире.

Увеличивая добычу нефти и газа, мы должны создавать современный нефтесервисный кластер. Развитие нефтесервиса даст толчок развитию отечественного МСБ, созданию квалифицированных и продуктивных рабочих мест, локализации производств с высокой добавленной стоимостью. Для расширения финансирования отечественных нефтесервисных компаний важно предусмотреть возможность получения ими кредитов в банках либо банковской гарантии "под контракты" при наличии гарантированных подрядов. Нацбанку следует обратить внимание на этот вопрос", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что актуальным является привлечение отечественных кадров в реализацию нефтегазовых проектов, особенно на высокие и ключевые посты. "Правительству совместно с недропользователями следует обеспечить качественную подготовку кадров", - сказал глава государства.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие топливно-энергетического сектора должно идти без ущерба окружающей среде. Чистая окружающая среда - важное условие благополучия казахстанцев и здоровья нации.

Внедрение инновационных технологий играет важную роль в повышении эффективности использования природных ресурсов. Мы законодательно обязали недропользователей направлять 1% от доходов на научно-технические разработки. Необходимо проработать конкретные и прозрачные механизмы использования этих средств. Определить для этого соответствующую институциональную инфраструктуру. Здесь имеются большие резервы для стимулирования инноваций и новых технологий, финансирования исследований", - заключил президент.

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