Цены на мясо продолжают расти в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Цены на мясо и птицу в октябре выросли на 10,7% к октябрю 2020 года. Это самый высокий показатель годового роста в текущем году, отмечают аналитики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов цены на мясо и птицу за год выросли от 4,1% в Костанайской области до 18,4% в Туркестанской. Заметный рост был отмечен также в Мангистауской области (на 16,6%) и Шымкенте (на 16,4%), сообщает Energyprom.kz.

По информации аналитиков, сильнее всего в РК подорожали баранина и птица - на 15,7%. Конина выросла в цене на 11,2%, свинина - на 8,7%, говядина - на 8,6%.

Дороже всего в городах РК в октябре стоила конина - в среднем 2557 тенге за килограмм. Следом идут баранина (2399 тенге за килограмм) и говядина (2234 тенге за килограмм). Розничная цена свинины в городах РК в среднем составила 1808 тенге за килограмм, кур - 1047 тенге за килограмм)", - поделились аналитики.

В то же время производство мяса и птицы, а также пищевых субпродуктов из них за год выросло на 6,4% и за январь-сентябрь текущего года достигло 250,7 тыс. тонн. Из них 194,8 тыс. тонн составила домашняя птица, 55,9 тыс. тонн - мясо КРС, МРС, свиней, лошадей.





79% производства домашней птицы приходится лишь на три региона: Алматинскую (66,6 тыс. тонн), Акмолинскую (56 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанскую (31,3 тыс. тонн) области. Более половины произведенного мяса также пришлось всего на три региона: Актюбинскую (14 тыс. тонн), Костанайскую (7,4 тыс. тонн) и Павлодарскую (6,9 тыс. тонн) области.



