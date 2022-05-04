Цены продолжают расти в Казахстане: уровень инфляции в апреле составил 13,2%

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В апреле уровень инфляции в Казахстане в годовом исчислении составил 13,2%, за месяц - 2%. С начала года инфляция составила 7,3 %, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Больше всего подорожали продовольственные товары - на 17,9 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, платные услуги - на 8,9%", - сообщает Бюро национальной статистики.
По сравнению с апрелем прошлого года повышение цен отмечено на сахар-песок, свежие овощи, картофель и мясо птицы. Снижение цен наблюдалось только на яйца, они подешевели на 4,1%.
По словам директора департамента статистики цен Куанышбека Жакыпбекова, с начала этого года в структуре индекса продовольственные товары составляют 40,7%, непродовольственные - 30,2%, платные услуги - 29,1%.
Прирост цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года в сравнении с прошлым годом составил 11,1%.
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РОСТ ЦЕН (апрель 2021г.-апрель 2022г., в процентах, прирост)
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54,6% сахар-песок
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16,9% конина
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46% свежие овощи
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15,8% кондитерские изделия
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30,3% картофель
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15,4% молоко пастеризованное
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28,8% мясо птицы
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14,8% кисломолочные продукты, свежие фрукты,хлеб
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25,5% крупы
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13,6% мясные изделия
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23,4% макаронные изделия
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12,8% масло сливочное
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22,7% мука
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12,4% свинина
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22,3% масло подсолнечное
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18% минеральная и питьевая вода
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19,3% сыр твердый
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16,2% прохладительные напитки
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18,3%, булочные и мучные изделия
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16% табачные изделия
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17,5% баранина
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11,7% алкогольные напитки
Уровень цен на автомобили вырос на 19,2%, бытовые приборы - на 18,1%, товары личного пользования - на 15,1%, строительные материалы - на 14,7%, моющие и чистящие средства - на 14,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13%, текстильные изделия - на8%, фармацевтическую продукцию - на 7,6%", - сообщил Жакыпбеков.
Также на 5,4% подорожали услуги пассажирского транспорта. В сфере жилищно-коммунальных услуг тоже наблюдается повышение тарифов, за год электроэнергия подорожала на 10,6%, вывоз мусора - на 7,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, водоотведение - на 1,1%.
Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде - 2,3 и 1,1% соответственно.
Напомним, в марте инфляция в Казахстане достигла рекордных 12%.