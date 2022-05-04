Цены продолжают расти в Казахстане: уровень инфляции в апреле составил 13,2%

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В апреле уровень инфляции в Казахстане в годовом исчислении составил 13,2%, за месяц - 2%. С начала года инфляция составила 7,3 %, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего подорожали продовольственные товары - на 17,9 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, платные услуги - на 8,9%", - сообщает Бюро национальной статистики.





По сравнению с апрелем прошлого года повышение цен отмечено на сахар-песок, свежие овощи, картофель и мясо птицы. Снижение цен наблюдалось только на яйца, они подешевели на 4,1%.

По словам директора департамента статистики цен Куанышбека Жакыпбекова, с начала этого года в структуре индекса продовольственные товары составляют 40,7%, непродовольственные - 30,2%, платные услуги - 29,1%.

Прирост цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года в сравнении с прошлым годом составил 11,1%.





РОСТ ЦЕН (апрель 2021г.-апрель 2022г., в процентах, прирост) 54,6% сахар-песок 16,9% конина 46% свежие овощи 15,8% кондитерские изделия 30,3% картофель 15,4% молоко пастеризованное 28,8% мясо птицы 14,8% кисломолочные продукты, свежие фрукты,хлеб 25,5% крупы 13,6% мясные изделия 23,4% макаронные изделия 12,8% масло сливочное 22,7% мука 12,4% свинина 22,3% масло подсолнечное 18% минеральная и питьевая вода 19,3% сыр твердый 16,2% прохладительные напитки 18,3%, булочные и мучные изделия 16% табачные изделия 17,5% баранина 11,7% алкогольные напитки

Уровень цен на автомобили вырос на 19,2%, бытовые приборы - на 18,1%, товары личного пользования - на 15,1%, строительные материалы - на 14,7%, моющие и чистящие средства - на 14,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13%, текстильные изделия - на8%, фармацевтическую продукцию - на 7,6%", - сообщил Жакыпбеков.

Также на 5,4% подорожали услуги пассажирского транспорта. В сфере жилищно-коммунальных услуг тоже наблюдается повышение тарифов, за год электроэнергия подорожала на 10,6%, вывоз мусора - на 7,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, водоотведение - на 1,1%.

Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде - 2,3 и 1,1% соответственно.



