Уральских чиновников обвиняют в незаконной распродаже земли в частную собственность

Еще один пример техничного отъема земли из госсобственности - инвестиционные проекты, пишет газета.

Так, вместо турбазы, которую обещали построить на одном из проданных участков, стоит барак без окон и дверей.

Земельных наделов, распроданных по этой схеме в Уральске и его пригородах, - десятки. Между тем, пишет издание, Земельный кодекс обязывает, согласно статье 92, принудительно изымать земли, которые не используются по назначению в течение трех лет.

В качестве примера газета приводит участок площадью более трех гектаров, расположенный в пойменном лесу на берегу реки Чаган.

По информации издания, большинство земельных участков были распроданы в частную собственность в 2003-2005 годах, когда городом руководили Вениамин Мукатаев, а затем Сагынбек Муташев.

УРАЛЬСК. 5 ОКТЯБРЯ - Уральских чиновников обвиняют в том, что они распродали сотни гектаров земли в частную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мажилис одобрил в первом чтении закон "О промышленной политике"

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект "О промышленной политике", передает KAZAKHSTAN TODAY. Законопроекты направлены на создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих производств и развития новых конкурентоспособных производств, на повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала сферы промышленности. Депутаты предложили сократить количество институтов развития, которых в настоящее время 7, и передать их полномочия в части предоставления мер господдержки отечественных предпринимателей фонду развития промышленности, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Сегодня эти структуры превратились в мини-министерства, со своим штатом, со своим содержанием, которые недёшево обходятся бюджету. Думаю, можно и нужно внести в данный законопроект норму о том, что на базе одного из институтов развития государственные услуги бизнесу должны оказываться по принципу "одного окна"", - сказал на заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. Он предложил разработчикам законопроекта изучить как опыт других стран, так и использовать зарекомендовавшие себя механизмы организации работы в некоторых отечественных институтах. Когда промышленник обращается в институт развития, выполняющий функцию "одного окна", он должен получить необходимую информацию, все необходимые консультации для получения мер государственной поддержки, помощь в подготовке и оформлении необходимых документов. Все эти услуги должны быть стандартизированы", - считает Нигматулин. По мнению депутатов, основные виды и типы встречных обязательств должны быть прописаны в законе. Если принять норму по встречным обязательствам в том виде, как это изложено в правительственном варианте законопроекта, то для предпринимателей возникают дополнительные риски, связанные с содержанием этих обязательств", - считает спикер. По его мнению, предприниматель не может планировать развитие своего бизнеса, рассчитывать на финансовую господдержку без чёткой информации о встречных обязательствах. Правительственный вариант предлагает схему, в которой предприниматель должен идти на поклон к чиновнику и молиться, чтобы этот чиновник, что называется, не "загнул" эти встречные требования так, что завтра весь его бизнес остановится. Ведь понятно, что, дай чиновнику право бесконтрольно принимать решение, это сразу создаёт возможность коррупционного правонарушения. Поэтому оставлять эту норму в правительственной редакции нельзя", - отметил Нигматулин. Спикер предложил до второго чтения норму по встречным обязательствам дополнить чётким, ясным, понятным определением видов и типов таких обязательств. Бизнес должен быть защищен от возможного "навязывания" ему невыполнимых обязательств при получении мер государственной поддержки", - сказал спикер. По мнению депутатов, в законопроект также необходимо заложить принципы и критерии обеспечения отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности. В целом, законопроект вводит такие ключевые понятия как "промышленная политика", "промышленно-инновационная система", "обрабатывающая промышленность", "внутристрановая ценность", "промышленная продукция", "субъекты деятельности в сфере промышленности". Законопроект также определяет компетенции правительства и уполномоченных органов. Предлагается стимулировать предприятия обрабатывающей промышленности с тем, чтобы они насыщали внутренний рынок качественной продукцией и выходили на экспорт.

Мамин и Микурия обсудили повышение транзитного потенциала РК

Фото: primeminister.kz НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-Министр Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, передает KAZAKHSTAN TODAY. Стороны обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана и его дальнейшей интеграции в глобальные транспортные коридоры, реализацию международных стандартов по упрощению процедур торговли, обеспечение безопасности международной цепи поставок и улучшение собираемости таможенных платежей и налогов", - сообщает primeminister.kz. Особое внимание в ходе переговоров уделено расширению сотрудничества РК с ВТамО в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций. Мамин подчеркнул, что в целях повышения транспортного потенциала РК в соответствии со стандартами ВТамО построен новый пункт пропуска "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе, модернизированы пункты пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном, "Кордай" – на казахстанско-кыргызской границе. Дополнительно до 2024 года планируется модернизация 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска. Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 8 раз и сократить время прохождения границы. Микурия дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в таможенной и налоговой сферах, мерам по модернизации пограничных пунктов пропуска, формированию национальной товаропроводящей системы и развитию трансграничной торговой инфраструктуры РК. За последние три года ВТамО направила в Казахстан 12 технических миссий в рамках работы по имплементации основных международных конвенций в сфере экспортно-импортных операций. На 2022 год запланированы 5 миссий по повышению транзитного потенциала РК и упрощению процедур торговли. В рамках нынешнего визита в Казахстан Микурия посетил аэропорт Туркестана и модернизированный пункт пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном.

Рост потребления электроэнергии грозит крупной аварией ЕЭС Казахстана