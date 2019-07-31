Урожай зерновых в Костанайской области будет меньше прошлогоднего

Костанай. 30 июля. Kazakhstan Today - Из-за жаркого июля снизится предполагаемый урожай в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

"Исходя из анализа проведенных мониторингов, (такой) урожай, как в прошлые и позапрошлые годы, мы не ожидаем. Наши товаропроизводители своевременно засеялись, очень активно работают с минеральными удобрениями, соблюдают все агротехнические мероприятия, все меры господдержки оказываются своевременно. Погодно-климатические условия аномально повлияли на урожайность и заготовки кормов", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Жансултан Таукенов.

По его данным, рост и развитие сельскохозяйственных культур в наиболее уязвимые фазы (кущения, выхода в трубку, цветения) проходили в условиях засухи атмосферной и почвенной, с температурой воздуха с 4 по 22 июля - 35-40 градусов, при оптимальных для пшеницы по фазам развития от 10 до 25 градусов. В результате получились хлеба низкорослые, изреженные, особенно в южных районах области. 1,6 млн гектаров зерновых находятся в хорошем состоянии, 1,9 млн гектаров - в удовлетворительном, 613 тыс. гектаров - в плохом. В то же время Таукенов отметил, что прошедшие накануне в регионе дожди могут несколько поправить ситуацию.

Прошедшие дожди могут благоприятно повлиять на посевы, где зерно на стадии молочно-восковой спелости, где колос только выбивается. Но более 600 тысяч гектаров мы считаем "плохими". Ждать там урожая определенного уже не нужно. До 10 августа два-три хороших дождя - мы тогда можем остаться на этой планке, но если дальше дождей не будет, может быть опасность увеличения объема ("плохих" посевов)", - отметил Таукенов.

Посевные площади сельхозкультур в Костанайской области, учитывая многолетние травы прошлых лет, составляют более 5 млн гектаров. Площади посевов зерновых и зернобобовых культур составили 3 млн 968 тыс. гектаров, в том числе пшеницы 3 млн 266 тыс. гектаров.

В текущем году сельхозпроизводителями приобретено 223 тыс. тонн оригинальных, элитных семян и семян первой репродукции.

На проведение весенних полевых и уборочных работ сельхозтоваропроизводители области были профинансированы через финансовые институты АО "НУХ КазАгро" на сумму 14,2 млрд тенге.

В текущем году приобретено 44 тыс. тонн минеральных удобрений. Это в 2 раза больше объема прошлого года, данная работа продолжается в виде подкормок на посевах, внесения удобрений в паровых полях. На площади 3,4 млн гектаров проведены химобработки против сорняков, вредителей и болезней, продолжается заготовка сена.

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