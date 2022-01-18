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В Алматы идут работы по восстановлению 35 объектов соцназначения

17.01.2022, 11:55 17306
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы монтажные работы по 35 объектам социального назначения возобновлены в полном объеме. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Работы по объектам управления возобновлены в полном объеме. Это 35 объектов социального назначения, 58 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство 41 жилого дома в микрорайоне Кайрат Турксибского района", - рассказали в акимате Алматы.

 
По информации главы управления, количество работников на объектах нового строительства составляет порядка 2300 человек.
 

Первоначальный список объектов для восстановления состоял из 31 объекта. В ходе рассмотрения данных объектов были переведены в категорию МСБ следующие, находящиеся в частной собственности: телеканал "Мир 24"; здание Международного аэропорта Алматы; здание партии Nur Otan", - рассказал Нурашев. 

 
Кроме того, в ходе переговоров принято решение восстановить здание Фонда Первого Президента за счет собственных средств фонда.
 

После исключения вышеуказанных объектов восстановлению подлежат 27. Из них по десяти восстановление будет произведено за счет бюджетных средств. Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здания акимата, телеканала "Казахстан", резиденции президента, здания представительства прокуратуры и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам. А также текущий ремонт шести объектов: здания департамента полиции и фронт-офис, здания Управления полиции Алмалинского района и фронт-офис, здания отдела полиции Алмалинского района и фронт-офис", - отметил руководитель управления комфортной городской среды.

 
Он рассказал, что институтом АО "КазНИИСА", АО "КазМИРР" и другими аккредитованными организациями ведутся работы по техническому обследованию, разработке проектно-сметной документации и сметных расчетов по текущему ремонту.
 

Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб. Исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса. Это пять объектов здравоохранения: Городская клиническая больница №7, Городской кардиологический центр, Родильный дом №1, Центральная клиническая больница №12, ПМСП Алмалинского района; 10 модульных постов департамента полиции; два здания управления полиции Ауэзовского и Жетысуского районов с фронт-офисами", - уточнили в акимате.

 
Кроме того, по словам Нурашева, под председательством руководителя Комитета по делам строительства РК проведены несколько совещаний, где принято решение: 

- до 21 января по всем объектам подготовить сметные расчеты текущего ремонта; 

- до 25 января завершить техническое обследование всех объектов; 

- до 15 марта завершить разработку ПСД по объектам, где будет проведена реконструкция с капитальным ремонтом. 

Алматинский филиал РГП "Госэкспертиза" сопровождает разработку ПСД на всех этапах до получения заключения экспертизы. По всем объектам определены подрядные и проектные организации.
 
Руководитель управления также сообщил, что с 12 января проведена расчистка девяти объектов, кроме здания резиденции президента, доступ к которому будет предоставлен с 17 января. Работы по расчистке зданий проведены усилиями двадцати строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 единиц спецтехники. По зданию акимата на наружной стороне установлена фасадная сетка.
 

новости по теме

МВК рассмотрела вопросы бесперебойного обеспечения рынка РК газом

17.01.2022, 20:52 7136
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - На заседании Межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен вопрос бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сжиженным газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа (СНГ) вне электронной торговой площадки (ЭТП) - через план поставки на внутренний рынок, на основе заявок местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП - наряду с нефтегазохимическими предприятиями и групповыми резервуарными установками (для бытовых нужд), такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции. 
 
Министерство энергетики уполномочено на распределение СНГ на внутреннем рынке вне ЭТП для указанных новых категорий субъектов. 
 
Акиматы регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации СНГ, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между такими субъектами. 
 
В декабре 2021 года и январе 2022 года розничными реализаторами были выкуплены объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам. 5 января установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (в зависимости от регионов - от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах - от 55 до 75 тенге за литр), а также снижена предельная оптовая цена с 38701 до 28000 тенге за тонну.
 

Назначен временно исполняющий обязанностей главы АО "КазТрансОйл"

17.01.2022, 20:28 8081
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - О кадровых перестановка в АО "КазТрансОйл", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщает KASE, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" на заместителя генерального директора, члена правления АО "КазТрансОйл" Арынова Сабита Абильдаевича", - говорится в тексте сообщения. 

 
15 января в фонде национального благосостояния "Самрук Казына" сообщили о досрочном прекращении полномочий руководителей НК "QazaqGaz" и АО "КазТрансОйл".
 
В ноябре 2021 года сообщилось, что консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев 2021 года составила 49 млрд 307,4 млн тенге, что на 5,1% ниже результата за аналогичный период 2020 года. Также в ноябре стало известно, что АО "КазТрансОйл" получило необоснованный доход в 370 миллионов тенге.
 

Компания Кулибаева продала акции "КазАзота"

17.01.2022, 19:50 8941
Компания Кулибаева продала акции "КазАзота"
Фото: kazazot.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Специализированные торги по приобретению простых акций АО "КазАзот" состоялись 10 декабря. Объем активных заявок составил 85 000 простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам торгов, 85% простых акций акционерного общества приобрело ТОО "Kazakhstan Petrochemicals", 15% остались у прежнего владельца - Бахаридина Аблазимова. Таким образом продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев, сообщает пресс-служба АО "КазАзот".
 
Помимо этого, в конце декабря 2021 года изменился состав совета директоров АО "КазАзот". В новый состав были избраны: Аблазимов Б.Н. - член совет директоров, председатель совета директоров, Аязбаев Р.Р. - член совета директоров, Исказиев К.О. - член совета директоров, независимый директор, Ибрашев К.Н. - член совета директоров, независимый директор, Маулешев А.А. - член совета директоров.
 
С учетом внесенных изменений совет директоров АО "КазАзот" состоит из пяти человек.
 

Акимат Алматы: обсуждается выделение 370 млн тенге для восстановления велостанций "АлматыБайк"

17.01.2022, 13:29 15711
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Для ремонта поврежденных и восстановления украденых велосипедов прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств - 370 млн тенге. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в результате массовых беспорядков были повреждены и поломаны 220 велосипедов и 21 велостанция "АлматыБайк". 
 

Кроме того, украдено 170 велосипедов. В настоящее время идет ревизия и восстановление ИТ-системы. Возобновление сервиса для населения запланировано до 20 января", - сказал Мурзаханов. 

 
Он также сообщил, что деятельность платных парковок до отмены режима ЧП приостановлена. 

Повреждены 24 паркомата, они демонтированы для ремонта. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца января по мере поставки комплектующих для паркоматов", - рассказали в акимате Алматы.

 
Руководитель управления городской мобильности также сообщил, что строительно-монтажные работы на развязках, пробивках и метро возобновлены. Отставаний от графиков не наблюдается. 

Ранее в управлении сообщили о полном восстановлении работы общественного транспорта в Алматы.
 

В акимате Алматы озвучили общую сумму ущерба от январских беспорядков

17.01.2022, 12:26 16706
В акимате Алматы озвучили общую сумму ущерба от январских беспорядков
Фото: facebook_Ольга Агапова
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города озвучил сумму ущерба от беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ильяса Усерова, общая сумма ущерба для города составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, в том числе 42 млрд приходится на малый и средний бизнес.
 

Больше всего пострадали непродовольственные магазины, по ним сумма ущерба составила 21 млрд тенге, оружейные магазины - 6,4 млрд. По финансовым организациям, это банки, банкоматы, ущерб составил 700 млн тенге", - цитирует замакима издание "Казправда".

 
Кроме того, заместитель акима города Мухит Азирбаев отметил, что на сегодня определено 243 объекта, подлежащих восстановлению.
 

Это объекты, в которых необходимо заменить стекла, двери, где были локальные пожары. Но стоит уточнить, что пострадавших объектов намного больше. Из них 27 объектов государственных учреждений, 216 объектов МСБ. Из 27 государственных десять восстановят за счет бюджетных средств. Предстоит сделать достаточно большие и серьезные работы", - сказал он.

 
Азирбаев также отметил, что оставшимся 17 объектам нанесен незначительный ущерб, поэтому восстановление будет производиться в рамках социальной ответственности бизнеса. 

Ранее сообщалось, что в Алматы идет восстановление 35 объектов социального назначения.
 

Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума НПП "Атамекен"

17.01.2022, 09:36 19796
Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума НПП "Атамекен"
Фото: atameken.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Его обращение к членам президиума опубликовано на сайте палаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган национальной палаты предпринимателей", - говорится в обращении.

 
Кулибаев выразил признательность коллективу "Атамекен" за совместную содержательную работу.
 

Главный итог нашей работы – это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата. В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса. Налажена работа с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют Советы по защите прав предпринимателей. За восемь лет в НПП поступила 41 тысяча обращений, из которых 40% решены положительно", - сказал он. 

 
Кроме того, по его словам, по инициативе НПП "Атамекен" велась системная работа по улучшению бизнес-климата. Принято восемь пакетов законодательных поправок. Проведена декриминализация экономических преступлений. В пять раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики. Из Уголовного кодекса исключена статья "Лжепредпринимательство". В четыре раза сокращено количество разрешений, уведомлений и лицензий. Проведена реформа контрольно-надзорной системы – исключено 17 тысяч, или 58% требований. 
 
С 2021 года начато внедрение новой регуляторной политики – регулирование "с чистого листа". До 2024 года все регулирование будет полностью переписано на новых принципах и оцифровано. 
 

Мы запустили проект "Бастау" в связке с микрокредитованием. Тысячи безработных и самозанятых, особенно в селах, получили возможность начать свое дело. Уже обучено более 180 тысяч человек. Запущено более 60 тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих мест. В школах, колледжах и вузах внедрен предмет "Основы предпринимательства и бизнеса". Его изучают более 250 тысяч подростков. Эта лишь малая часть нашей совместной работы. Но впереди стоят новые большие задачи и вызовы. 11 января 2022 года в своем выступлении глава государства обозначил приоритетные направления для "Атамекен" и бизнес-сообщества. Предстоит разработать программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и другое. Все эти поручения главы государства будут в безусловном приоритете НПП", - добавил он. 

 
Тимур Кулибаев напомнил, что в 2020 году проведены выборы во все региональные советы предпринимателями соответствующих регионов. Аккредитованные ассоциации формируют отраслевые комитеты президиума и избирают председателей. 
 

Уверен, что открытость, подотчетность и эффективная обратная связь уже на цифровой основе будут основными принципами работы всей системы НПП "Атамекен". Еще раз выражаю вам свою признательность за совместную работу и желаю дальнейших успехов в выполнении задач по развитию отечественного предпринимательства", - заключил он.

 

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения РК»

15.01.2022, 21:03 40321

Спикеры:

«Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Шалабаев Серик Рыскалиевич;»

«Директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения РК Артакшинова Асель Сейтжановна;»

МОДЕРАТОР: Маржан БАХТИЯРҚЫЗЫ


Досрочно прекращены полномочия глав "КазакГаз" и "КазТрансОйл"

15.01.2022, 15:53 41241
Досрочно прекращены полномочия глав "КазакГаз" и "КазТрансОйл"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - В фонде национального благосостояния "Самрук Казына" сообщили о досрочном прекращении полномочий руководителей НК "QazaqGaz" и АО "КазТрансОйл", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz", согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба фонда "Самрук Казына".

 
Также сообщается, что в соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданному заявленю.

Ранее, говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз". 
 

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