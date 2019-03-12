В Алматы начали прием заявок на бюджетное кредитование для многодетных семей "Бакытты отбасы"

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Акимат Алматы совместно с Жилстройсбербанком запускает бюджетное кредитование для многодетных семей "Бакытты отбасы"

"Оно поможет обеспечить квартирами 1 276 алматинских многодетных семей, которые стоят в очереди за жильем в акимате Алматы. С сегодняшнего дня все они могут подать заявку на участие в программе в онлайн-режиме на специально разработанном сайте . Прием документов будет длиться 5 дней, до 15 марта 2019 года включительно. Затем управление жилья рассмотрит заявления и утвердит список участников "Бакытты отбасы", - сообщили в пресс-службе ЖССБК.

Участники бюджетного кредитования смогут получить в Жилстройсбербанке (дочерняя организация холдинга "Байтерек") предварительные жилищные займы на покупку жилья по ставке 2% годовых. Льготный кредит будет выдаваться при наличии первоначального взноса в размере 10% от суммы займа. При этом многодетные семьи, участвующие в бюджетном кредитовании, получат от акимата Алматы жилищные сертификаты номиналом в 1 млн тенге. Эти деньги предназначены для оплаты первоначального взноса при получении займа. Кредиты будут выдавать на покупку только нового жилья. Максимальная сумма займа будет равна 15 млн тенге.

"Глава государства на XVIII съезде партии "Hуp Отан" поручил поддержать многодетные семьи, повысить для них доступность приобретения жилья и разработать льготный механизм кредитования через систему жилстройсбережений. Сейчас для этого разрабатывается новое направление в программе "Нурлы жер", которое охватит жителей всех регионов Казахстана. Акимат Алматы, не дожидаясь утверждения нововведений, заблаговременно выделил средства из городского бюджета и запустил бюджетное кредитование для многодетных семей "Бакытты отбасы" и в скором времени они смогут переехать из чужого арендного жилья в собственные квартиры", - пояснила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

Новое жилье по "Бакытты отбасы" алматинцы должны будут найти самостоятельно. На это им дается месяц. В поиске им помогут сотрудники ЖССБ. Сейчас специально для этого в городском филиале банка формируется список имеющегося в продаже жилья, подходящего по параметрам.

При максимальной сумме займа в 15 млн тенге, платеж по кредиту составит 79 000 тенге. При этом оценка платежеспособности в Жилстройсбербанке будет проходить в упрощенном порядке. Участнику программы необходимо будет подтвердить доходы для оплаты ежемесячного платежа по займу и минимальной суммы для проживания в размере 5 МРП (12 625 тенге) на одного взрослого человека. Расходы на детей при оценке платежеспособности учитываться не будут, уточнили в пресс-службе.

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