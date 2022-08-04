В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал аэропорта

АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал Международного аэропорта. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берик Солтанбаев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов. Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Солтанбаев.





В рамках работы с иностранными инвесторами в городе прорабатывается ряд новых проектов с иностранным участием.

Еще одним проектом с иностранным участием, по его словам, является строительство завода по производству желатина на территории Индустриальной зоны Алматы.

Для этих целей турецкому холдингу Iskefe выделен земельный участок площадью 4,5 гектара. Компания планирует вложить в строительство завода около 9,8 млрд тенге и создать более 100 постоянных рабочих мест. Производственные мощности завода позволят выпускать более 7 тыс. тонн желатина.

Основные иностранные инвесторы мегаполиса приходятся на страны СНГ, Ближнего Востока, США, Турцию и Израиль.

По словам Солтанбаева, приток иностранных инвестиций за первый квартал 2022 года составил 1,6 млрд долларов США, что на 40,4% больше аналогичного периода прошлого года.

В этом году уже реализовано два иностранных проекта на сумму 2,1 млрд тенге. Среди них инновационное производство по выпуску шкафов автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем противоаварийной защиты.

Проект реализуется американской корпорацией Honeywell, которая входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров на рынке электронных систем управления и автоматизации", - рассказал спикер.

Еще один инвестпроект инициирован ТОО "International Business Group" по строительству медицинского центра на общую сумму 2 млрд тенге с созданием 150 рабочих мест.

Солтанбаев также рассказал о продолжающемся строительстве многофункционального автоцентра Mercedes. Сумма проекта составляет 10,5 млрд тенге с созданием 250 рабочих мест.

Кроме того, в ближайшее время иностранными инвесторами запланировано начало реализации проекта по строительству гипермаркета "Леруа Мерлен Казахстан".