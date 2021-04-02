В Алматы зафиксировали цену на яйца

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Постановлением акимата Алматы с 1 апреля установлена предельно допустимая розничная цена на яйца первой категории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар устанавливается в размере 487 тенге за десяток сроком на 30 календарных дней. Эта мера направлена на стабилизацию стоимости продукции на рынке и недопущение необоснованного завышения цен реализаторами", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Ранее установление предельных цен на гречневую крупу и сахар-песок в конце 2020 года позволило снизить среднюю стоимость килограмма продукции в городе с 375 до 360 тенге и с 256 до 252 тенге, соответственно.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно", - добавили в акимате.





Ранее в Минторговли назвали причины роста цен на яйца . Основными причинами роста цен, по информации министерства, является сокращение производства яиц в 2020 году вследствие падежа в 2020 году из-за птичьего гриппа на 8,4%. Вторая причина роста цен - удорожание кормов, в том числе фуражного зерна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства