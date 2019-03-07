В Астане прошло заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, передает Kazakhstan Today.

Участники заседания обсудили предлагаемые Министерством сельского хозяйства меры по оздоровлению активов проблемных агрохолдингов. В частности, был рассмотрен проект соответствующей Дорожной карты, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Кроме того, внимание было уделено вопросам своевременного обеспечения проведения весенних полевых работ.

В заседании по системе видеоконференцсвязи также приняли участие акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областей.

По итогам обсуждения был одобрен проект Дорожной карты совместных действий АО "Холдинг "КазАгро" и АО "Фонд проблемных кредитов", акиматов ряда областей по проблемным агрохолдингам.

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