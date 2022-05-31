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В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром

30.05.2022, 16:04 4936
В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны. Местным властям рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого продукта. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов с продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области. В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки", - информирует МСХ.

 
По данным ведомства, производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.
 
Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.
 

Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства", - отметили в Минсельхозе.

 
Ранее сообщалось, что запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн.
 

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Минсельхоз планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек

30.05.2022, 16:14 4461
Минсельхоз планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 13 июня 2022 года. 
 
Ограничения на вывоз данной продукции планируется продлить до 30 сентября 2022 года.
 
Напомним, прежний приказ министра сельского хозяйства на ограничение вывоза действует до 1 июля 2022 года. 

Квота на семена подсолнечника составит 140 тысяч тонн, на подсолнечное масло и его фракций - 114 тысяч тонн.
 
Объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз семян подсолнечника с территории РК за июль - сентябрь 2022 года Минсельхоз разместит на своем сайте не позднее 8 июля 2022 года. 
 
В нем будут указаны:
 
  • наименование товара;
  • ежемесячный объем распределяемой квоты;
  • допустимый ежемесячный лимит на подачу заявки для одного заявителя;
  • объем гарантированных поставок масла подсолнечного на внутренний рынок республики; 
  • перечень необходимых документов для получения квоты;
  • дата и время начала и завершения приема заявок;
  • юридический адрес уполномоченного органа;
  • электронный адрес канцелярии уполномоченного органа.
 

В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге

30.05.2022, 12:40 6956
В первом квартале майнеры заплатили в бюджет 652 миллиона тенге
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - По итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плательщиками платы являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Плата уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Ставка платы исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии", - рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

 
Плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны: 
 
  • Нур-Султан - 277,3 млн тенге; 
  • ЗКО - 143,1 млн тенге; 
  • Актюбинская область - 48,9 млн тенге; 
  • Карагандинская область - 45,2 млн тенге; 
  • Павлодарская область - 36,9 млн тенге;
  • Алматы - 36,1 млн тенге;
  • Атырауская область - 26,4 млн тенге;
  • ВКО - 24,3 млн тенге; 
  • Алматинская область - 11,1 млн тенге; 
  • Туркестанская область - 2,2 млн тенге; 
  • Жамбылская область - 685,1 тыс. тенге; 
  • Костанайская область - 39,9 тыс. тенге. 
 
Поступления поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы, и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться, отметили в комитете.
 
Крупными плательщиками платы, по данным ведомства, являются: 
 
  • ТОО "AISolutions" с суммой 93,2 млн тенге;
  • Филиал ТОО "ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ" с суммой 76,7 млн тенге,
  • ТОО "BCD Company" с суммой 53,8 млн тенге.
 

Ранее в средствах массовой информации распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступит в бюджет", - сказали налоговики.


Напомним, в Казахстане планируют внедрить дифференцированный налог на цифровой майнинг.

Майнерам снова разрешили работать в Казахстане.  

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.     

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

В Казахстане бытовые приборы подорожали на 18% за год

30.05.2022, 10:27 8606
В Казахстане бытовые приборы подорожали на 18% за год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - По итогам апреля текущего года цены на бытовые приборы в Казахстане выросли на 18,1% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сильнее всего ощутили рост цен жители Алматинской области - сразу на 21,5% в годовой динамике. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 20,7% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 20%) области. Среди бытовых приборов холодильники и морозильники подорожали на 15,8% за год, кухонные плиты - на 17,2%, стиральные и посудомоечные машины - на 22%, пылесосы - на 25,1%", - информирует energyprom.kz. 

 
Сообщается, что согласно данным опроса БНС АСПиР РК обеспеченность казахстанских домашних хозяйств бытовыми товарами распределилась следующим образом: в 2021 году у 100% домохозяйств страны имелась в наличии кухонная плита, у 99,7% - холодильник, у 96,1% - стиральная машина, у 94,1% - пылесос, у 79,1% - микроволновая печь. 
 

По следующим бытовым приборам обеспеченность была заметно ниже: морозильная камера - 29,6%, мультиварка - всего 28%, швейная машина - 27,9%, кондиционер - 24,1%, обогреватель - 18,5%, посудомоечная машина - 3,4%", - заявили эксперты. 

 
В 2021 году в опросе приняли участие 11,7 тысячи домашних хозяйств во всех регионах страны. 
 
По данным аналитиков, у населения, проживающего в городской местности, выше, чем у сельского населения, уровень обеспеченности по таким бытовым приборам, как стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, кондиционер, обогреватель, посудомоечная машина.
 

В то же время обеспечение сельчан холодильниками, морозилками, швейными машинками, напротив, выше, чем у горожан", - заявили они.

 
Отмечается, что в среднем на 100 домашних хозяйств страны приходятся 102 холодильника, 102 кухонные плиты, 97 стиральных машин, 95 пылесосов, 79 микроволновых печей, 30 морозильников, 28 швейных машин, 28 мультиварок, 26 кондиционеров, 20 обогревателей, 4 посудомоечные машины.
 
Эксперты подчеркнули, что большинство бытовых приборов в Казахстане - импортные. 
 

По итогам первого квартала текущего года в стране произвели всего 322 бытовых холодильника и морозильника. В то же время импорт в секторе составил 144, 9 тысячи изделий. Кроме того, за первый квартал в РК завезли 150,8 тысячи стиральных машин и машин для сушки белья, 89,1 тысячи бытовых пылесосов, 181,9 тысячи миксеров, измельчителей и соковыжималок, и т.д., которые в Казахстане вообще не производятся", - добавили они.

 

В Казахстане повысят пенсионный возраст военнослужащих

30.05.2022, 10:09 9211
В Казахстане повысят пенсионный возраст военнослужащих
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Начальник центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин проинформировал о законодательных изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, начальник центра пенсионного обеспечения сказал, что это напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе. 
 

В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", - цитирует главу центра "Казинформ".

 
Он рассказал, что основное изменение, которое произошло в пенсионном законодательстве, - это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Раньше все осуществлялось за счет накопительной системы, это ощутимая поддержка со стороны государства.
 
В прошлом году в рамках проводимой работы по использованию пенсионных накоплений военным пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50% независимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона накоплений, то полтора миллиона он имеет право использовать на направления, предусмотренные государством. 
 
Концепцией пенсионного развития Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено совершенствованию пенсионной системы, отметил Бимолдин. 
 
В рамках концепции на сегодняшний день разрабатывается социальный кодекс.
 

Нами на сегодняшний день были поданы предложения по тем вопросам, которые поднимают наши пенсионеры, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса", - заключил спикер.

 

Смаилов: в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления

28.05.2022, 17:50 20951
Смаилов: в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В ответе на депутатский запрос относительно повышения базовой ставки Национальным банков премьер-министр Республики Казахстан сообщил, что в Казахстане ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реальная ставка в развитых странах находится в отрицательной зоне в связи с дефляционной природой цен до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако с 2021 года на фоне существенного ускорения инфляции развитые страны перешли к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала 2022 года Федеральная резервная система США 2 раза повысила ставку суммарно на 0,75 процентных пункта", - рассказал Смаилов в ответе на депутатский запрос.

 
Он отметил, что Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале текущего года для обеспечения финансовой стабильности к маю снизил ее до 14% с учетом ожидаемых дефляционных процессов из-за прогнозируемого падения экономики до 8 - 10%.
 

В отличие от предпосылок в Российской Федерации в Казахстане не ожидается рецессии, напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительного фискального стимулирования", - отметил премьер.

 
Проводя денежно-кредитную политику, Национальный банк взвешенно подходит к решениям по ставке с учетом их влияния на экономику и кредитование банками, сказал он.
 

Последнее решение направлено на перебалансировку поведения населения с потребления на сбережение. Повышение ставки в настоящее время является крайне необходимой мерой, без которой высок риск в среднесрочной перспективе бесконтрольного роста инфляции, макроэкономических дисбалансов, оттока капитала и, как следствие, неизбежной рецессии экономики. При этом ноты НБ, используемые для регулирования ликвидности, не являются сдерживающим фактором кредитования, так как рыночные ставки по кредитам превышают доходность по нотам", - пояснил глава кабмина.


Напомним, инфляция в Казахстане в соответствии с прогнозом Национального банка РК в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам.
 

Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз

28.05.2022, 16:14 21951
Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 МАЯ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что аэропорт Петропавловска вновь выставят на торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состоялось два конкурса. Никто не вышел, поэтому опять возвращаемся в изначальную точку. Потому что ниже опускать некуда. Сейчас будут опять конкурсы. Аэропорт функционирует. Авиационная безопасность все время говорит, что там нужно очень многое сделать. Сделать современную нефтебазу, чтобы летали большие самолеты, чтобы летали в вечернее время, чтобы в итоге увеличить объем перевозок. Это возможно при существенном инвестировании. Там должно работать очень большое количество людей, тандем. Специалистов очень много. Мы, к сожалению, пока не можем нести такие расходы", - сказал глава региона.

 
По его словам, на содержание аэропорта уходит до 200 миллионов тенге в год.
 

Наверняка должны быть инвесторы, которые делали бы бизнес. Взяли аэропорт, изучали полеты, выходили на международные авиалинии, договаривались с перевозчиками, с компаниями авиационными, чтобы они садились, делали дозаправку и т.д. Это целый процесс. Акимат этим не может заниматься", - цитирует Аксакалова издание Петропавловск.news.


Напомним, изначально воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Повторно аэропорт пытались продать, сократив цену в 2 раза, до 2,6 млрд тенге, но и в этот раз не нашлось покупателей.
 

ЕАЭС начнет переговоры с Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле

27.05.2022, 21:22 30176
МОСКВА. 27 МАЯ - Высший евразийский экономический совет принял решение начать переговоры c Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Индонезия является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвертой по численности населения страной в мире. Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами - членами ЕАЭС и Индонезией имеют значительный потенциал для развития. Кроме того, прогнозируется, что тарифная либерализация в рамках соглашения о свободной торговле окажет позитивное влияние на экономический рост договаривающихся сторон", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

 
Установление режима свободной торговли согласно проведенной оценке будет способствовать увеличению торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, максимально повышая взаимную выгоду. При этом министр уточнил, что наибольшим потенциалом для роста экспорта стран ЕАЭС в соответствии с данными моделирования обладают зерновые, мясо, мороженое, шоколад, алкогольная продукция, рыба и морепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, автотранспортные средства, уголь, бумажные товары и металлоизделия.
 
В то же время при проведении переговоров и определении оптимальных условий доступа на рынок будут приниматься во внимание особенности экономического развития каждого государства.
 

Минсельхоз: дефицита сахара в Казахстане нет

27.05.2022, 19:42 30056
Минсельхоз: дефицита сахара в Казахстане нет
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тысяч тонн тростникового сырца для переработки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дополнительно в дороге находятся 16 тысяч тонн сахара-сырца, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 
Процесс производства на заводах не останавливается. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".
 
Для стабилизации цен заводы отгружают готовый продукт в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции - в соответствии с их заявками. Всего в мае отгружено свыше 30 тысяч тонн, в июне планируется 44,8 тысячи тонн сахара.
 
Для оперативной поставки продукта в регионы Министерство сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.
 
Ранее сообщалось, что в Уральске с полок магазинов исчез сахар. Его цена выросла до 600 тенге.
 

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