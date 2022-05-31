В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны. Местным властям рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого продукта. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов с продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области. В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки", - информирует МСХ.
По данным ведомства, производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.
Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.
Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства", - отметили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн.