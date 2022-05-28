Минсельхоз: дефицита сахара в Казахстане нет

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, на складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тысяч тонн тростникового сырца для переработки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дополнительно в дороге находятся 16 тысяч тонн сахара-сырца, сообщает пресс-служба Минсельхоза

Процесс производства на заводах не останавливается. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".

Для стабилизации цен заводы отгружают готовый продукт в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции - в соответствии с их заявками. Всего в мае отгружено свыше 30 тысяч тонн, в июне планируется 44,8 тысячи тонн сахара.

Для оперативной поставки продукта в регионы Министерство сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.