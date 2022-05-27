В Уральске взлетела стоимость сахара

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По словам продавцов, поставщики обещают новый завоз со дня на день. И, возможно, стоимость "песка" снова вырастет, сообщает телеканал КТК.
Второй день сахара нет. В последний раз продавала по 560, взяла по 540 один килограмм у перекупщиков, чтоб работать. А до этого по 520 со склада мы брали в последний раз. Второй день нет. Сегодня обещали сахар джамбульский привезти, который мы у оптовиков берем", - говорит продавец Гуляим Жасыбекова.
По данным телеканала, сдерживать цены на социально значимые товары должны местные стабфонды, "но и там закрома пусты". Чиновники говорят, что даже деньги есть, но связываться с таким проблемным продуктом никто не хочет.
Мы предлагаем нашим оптовым предпринимателям, чтобы они брали деньги по оборотной схеме финансирования через банковскую гарантию, что мы им дадим деньги. Но сейчас из-за того, что колеблется цена и непонятно, по какой фиксированной цене они будут реализовывать, данные предприниматели не хотят брать заем по оборотной схеме финансирования", - сообщил управляющий директор СПК "Акжайык" Мейирбек Нуркен.
Как сообщает телеканал, в местном управлении предпринимательства утверждают: сахар есть. И даже стоит меньше 400 тенге. Его якобы продают крупные супермаркеты. Только они вынуждены ограничить объем продаж, чтобы избежать спекуляций на рынке.
Причиной дефицита чиновники называют отмену поставок из России и Беларуси. Именно их сахар в основном лежал на местных прилавках. Осталась надежда на казахстанских производителей.
Есть такая договоренность, что по 140 тонн в неделю будут отпускать в регион наш, ЗКО. Оттуда 30% мы будем реализовывать нашим производителям. Это в первую очередь хлебопекарни, у которых первая необходимость в сахаре. Им будет тоже 30% выделяться", - проинформировал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара.