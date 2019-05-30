Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В ЕАЭС создан Совет по промышленной политике, передает Kazakhstan Today.

Решение о создании Совета принято в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Его работа позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, отвечающих за выработку государственной политики в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, в сфере деятельности Совета - вопросы создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применение совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукций государств-членов на рынки третьих стран. Устранение барьеров в сфере промышленности; привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности. Выработка подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики.

Кроме того, Совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках Союза; эффективного использования производственных мощностей государств-членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности; противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности и другим актуальным вопросам повестки дня.

Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства Союза и Экономического пояса Шелкового пути, рассматривать вопросы промышленного сотрудничества в сфере науки и техники. Координировать деятельность по созданию совместных промышленных предприятий и кооперационных объединений. Рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.

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