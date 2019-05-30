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На заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудили ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы

29.05.2019, 14:14 9478
На заседании Высшего Евразийского экономического совета обсудили ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает Kazakhstan Today.
 
В заседании участвовали Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Кыргызской Республики - Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации - Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
 
"В ходе заседания главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности и перспективам развития ЕАЭС, а также обсудили основные ориентиры макроэкономической политики союза на 2019-2020 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана в своем приветственном слове подчеркнул, что данный саммит приурочен к празднованию двух юбилейных дат: 25-летия идеи Елбасы Н. Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
 

Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению Первого Президента Казахстана идея евразийской интеграции получила свое практическое воплощение", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев от имени Республики Казахстан выразил признательность президенту России В. Путину за предложение присвоить Елбасы Н. Назарбаеву звание Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета и поблагодарил глав государств – участников ЕАЭС за солидарную поддержку этой инициативы.
 
Президент Казахстана дал высокую оценку прошедшего в 2018 году председательства Российской Федерации в ЕАЭС и выразил уверенность, что Республика Армения на посту председателя будет способствовать дальнейшему укреплению организации.
 

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