На очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии примут участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев , президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Кроме того, ожидается участие президента Республики Молдова Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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