Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Kazakhstan Today.

"29 мая Первый Президент Казахстана примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе", - сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай в Twitter.

Напомним, 29 мая 2019 года в Нур-Султане состоится Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета , приуроченное к двум юбилейным датам - 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В рамках заседания будут рассмотрены важные вопросы актуальной деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС по реализации Цифровой повестки ЕАЭС, заслушаны доклады о реализации основных направлений международной деятельности Союза за прошедший год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами.

Также в ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Будет подписан ряд международных договоров.

Как сообщалось ранее, Первый Президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев может занять высший почетный пост в ЕАЭС.

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