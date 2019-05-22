Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 29 мая в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - 29 мая 2019 года в Нур-Султане состоится Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к двум юбилейным датам - 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.
В рамках заседания будут рассмотрены важные вопросы актуальной деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС по реализации Цифровой повестки ЕАЭС, заслушаны доклады о реализации основных направлений международной деятельности Союза за прошедший год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами.
Также в ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.
Будет подписан ряд международных договоров.
Как сообщалось ранее, Первый Президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев может занять высший почетный пост в ЕАЭС.
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