Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 29 мая в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - 29 мая 2019 года в Нур-Султане состоится Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к двум юбилейным датам - 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.

В рамках заседания будут рассмотрены важные вопросы актуальной деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС по реализации Цифровой повестки ЕАЭС, заслушаны доклады о реализации основных направлений международной деятельности Союза за прошедший год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами.

Также в ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Будет подписан ряд международных договоров.

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