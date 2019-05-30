Нурсултан Назарбаев стал Почетным Председателем Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание " Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета ", сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе заседания президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета.

От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту России за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - сказал он.

Напомним, сегодня в городе Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета , приуроченное к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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