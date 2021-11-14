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В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года

13.11.2021, 10:55 53407
В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года
Фото: eec.eaeunion.org
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25), принятых Евразийским межправительственным советом в апреле этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, план представляет собой дорожную карту, по которой ЕЭК и уполномоченные органы Союза будут работать в ближайшие годы.
 

Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, закрепленным в ОНПС-2025. По всем предусмотренным мероприятиям определены ответственные исполнители, сроки и конкретная форма их реализации", - подчеркнул министр ЕЭК.

 
ОНПС-2025 - это среднесрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи, направления и инструменты сотрудничества, приоритетные виды экономической деятельности через призму взаимодействия стран ЕАЭС в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности и перечень так называемых чувствительных товаров, приоритетных для сотрудничества. 
 
Благодаря документу обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве, а также наиболее востребованных сегодня направлений промсотрудничества, рассказали в пресс-службе ЕЭК.
 

Документ является логическим продолжением и имплементацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В ОНПС-2025 включен ряд новых направлений. Это использование потенциала рынка Союза, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и прослеживаемости промтоваров в рамках ЕАЭС. Этот документ - правовая основа для развития и углубления промышленной кооперации в Союзе до 2025 года", - резюмировал Камалян.

 
В пресс-службе ЕЭК также проинформировали, что свет ЕЭК одобрил проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Изменения фиксируют в праве Союза термин "услуги в электронной форме" и способы уплаты НДС при оказании таких услуг.
 
Наднациональный механизм предусматривает упрощенную постановку на налоговый учет и уплату НДС на электронные услуги по месту потребления услуги. Он также включает упрощённую подачу налоговой декларации в информационном ресурсе налогового органа и возможность уплаты НДС как лично налогоплательщиком, так и посредником, участвующим в расчетах.
 

Предлагаемый порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри Союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в области реализации электронных услуг", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

 
Ожидается, что документ будет подписан главами государств-членов по завершении внутригосударственных процедур.

Ранее сообщалось, что Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.
 

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Животноводы Мангистау просят ввести в регионе ЧС из-за проблем с кормом

13.11.2021, 19:00 38800
АКТАУ. 13 НОЯБРЯ - Мангистауские фермеры обратились в областной акимат с просьбой ввести в регионе режим ЧС из-за падежа скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо объявить чрезвычайное положение. Когда в мае приехали в Мангистау депутаты парламента, министр сельского хозяйства и глава "Казгидромета", они писали письмо в Мангистаускую область об объявлении ЧП на три месяца. Но чрезвычайная ситуация так и не была объявлена по каким-то причинам. Но сейчас очень дорогой корм. Если он не станет дешевле, пусть хотя бы половину нам субсидируют", - сказал фермер Адильбек Сагындык.

 
Около 40 фермеров уверяют, что ситуация с кормами остается напряженной. А если объявить в регионе режим ЧС, то это позволит принять экстренные меры и получить деньги из республиканского бюджета, чтобы прокормить скотину. 
 
По информации телеканала КТК, фермеры также потребовали у чиновников уделять больше внимания развитию сельского хозяйства. Им нужны новые колодцы, пастбища, дешевые корма, а также признание местных лошадей породистыми. Тогда бы животноводы могли получать за них субсидии от государства. 
 
В ответ на просьбы фермеров, аким региона заявил, что власти помогают, как могут. 
 

Из резерва правительства нам был выделен миллиард 900 миллионов тенге, которые мы распределяли среди фермеров, у которых зарегистрирован скот. А также мы объявили "зеленый коридор", чтобы остальные фермеры могли зарегистрировать своих животных и тоже получить помощь. У нас осталось еще 700 миллионов тенге на помощь этим фермерам. Сами мы не можем объявить режим ЧС. Такое решение принимают несколько служб. К примеру, летом "Казгидромет" предоставлял нам данные, что у нас показатели влажности в норме. Но мы делаем все, чтобы помочь", - сказал начальник управления сельского хозяйства Казбек Ташимов.


Напомним, аномальная засуха привела к дефициту корма и падежу скота в западных регионах республики. В июле президент Токаев отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.
 

Проекты на $3,6 млрд из инвестпортфеля Всемирного банка реализуются в Казахстане

13.11.2021, 17:01 52840
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и правительства РК по вопросам привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики для достижения целей углеродной нейтральности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более $8 млрд в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного Банка в Казахстане в настоящее время реализуются 13 проектов на общую сумму $3,6 млрд", - сказал Мамин.

 
Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели "зеленой" экономики и обеспечения устойчивого роста. 
 

Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - отметили в пресс-службе правительства. 

 
Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение "зеленых" инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта и др. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.
 

На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик

13.11.2021, 12:43 72118
На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. 
 
В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен. 
 
Заключен  один акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.
 
 В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. 
 

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту - до 0,1%", - сообщили в пресс-службе правительства.

 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. 
 
Отмечается, что эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. 
 
Мамин поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. 
 
Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.

Напомним, цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%.

 

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