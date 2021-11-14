В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года

Фото: eec.eaeunion.org

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25), принятых Евразийским межправительственным советом в апреле этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, план представляет собой дорожную карту, по которой ЕЭК и уполномоченные органы Союза будут работать в ближайшие годы.

Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, закрепленным в ОНПС-2025. По всем предусмотренным мероприятиям определены ответственные исполнители, сроки и конкретная форма их реализации", - подчеркнул министр ЕЭК.

ОНПС-2025 - это среднесрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи, направления и инструменты сотрудничества, приоритетные виды экономической деятельности через призму взаимодействия стран ЕАЭС в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности и перечень так называемых чувствительных товаров, приоритетных для сотрудничества.

Благодаря документу обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве, а также наиболее востребованных сегодня направлений промсотрудничества, рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Документ является логическим продолжением и имплементацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В ОНПС-2025 включен ряд новых направлений. Это использование потенциала рынка Союза, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и прослеживаемости промтоваров в рамках ЕАЭС. Этот документ - правовая основа для развития и углубления промышленной кооперации в Союзе до 2025 года", - резюмировал Камалян.

В пресс-службе ЕЭК также проинформировали, что свет ЕЭК одобрил проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Изменения фиксируют в праве Союза термин "услуги в электронной форме" и способы уплаты НДС при оказании таких услуг.

Наднациональный механизм предусматривает упрощенную постановку на налоговый учет и уплату НДС на электронные услуги по месту потребления услуги. Он также включает упрощённую подачу налоговой декларации в информационном ресурсе налогового органа и возможность уплаты НДС как лично налогоплательщиком, так и посредником, участвующим в расчетах.

Предлагаемый порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри Союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в области реализации электронных услуг", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Ожидается, что документ будет подписан главами государств-членов по завершении внутригосударственных процедур.



