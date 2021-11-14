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Порядок ввоза продукции, подлежащей оценке соответствия, утвержден в ЕАЭС

13.11.2021, 10:22 36613
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Определена продукция, при ввозе которой необходимо представлять в таможенные органы документы об оценке соответствия. Перечислены документы, необходимые таможенному декларанту для подтверждения мер техрегулирования. С шести до четырех сокращен перечень таможенных процедур, при помещении под которые таможенные органы требуют документы об оценке соответствия", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В ЕЭК пояснили, что для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант - изготовитель - заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.
 

Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется", - отметили в пресс-службе.

 
Инструменты контроля внешнего контура Союза, заложенные в документе, позволят максимально эффективно предотвратить попадание на внутренний рынок Союза опасной продукции из третьих стран. При этом добросовестные участники рынка не будут перегружены избыточными мерами таможенного контроля.
 
Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего Положения о порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о Союзе и Таможенным кодексом ЕАЭС, добавили в пресс-службе.
 
 

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Животноводы Мангистау просят ввести в регионе ЧС из-за проблем с кормом

13.11.2021, 19:00 38800
АКТАУ. 13 НОЯБРЯ - Мангистауские фермеры обратились в областной акимат с просьбой ввести в регионе режим ЧС из-за падежа скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо объявить чрезвычайное положение. Когда в мае приехали в Мангистау депутаты парламента, министр сельского хозяйства и глава "Казгидромета", они писали письмо в Мангистаускую область об объявлении ЧП на три месяца. Но чрезвычайная ситуация так и не была объявлена по каким-то причинам. Но сейчас очень дорогой корм. Если он не станет дешевле, пусть хотя бы половину нам субсидируют", - сказал фермер Адильбек Сагындык.

 
Около 40 фермеров уверяют, что ситуация с кормами остается напряженной. А если объявить в регионе режим ЧС, то это позволит принять экстренные меры и получить деньги из республиканского бюджета, чтобы прокормить скотину. 
 
По информации телеканала КТК, фермеры также потребовали у чиновников уделять больше внимания развитию сельского хозяйства. Им нужны новые колодцы, пастбища, дешевые корма, а также признание местных лошадей породистыми. Тогда бы животноводы могли получать за них субсидии от государства. 
 
В ответ на просьбы фермеров, аким региона заявил, что власти помогают, как могут. 
 

Из резерва правительства нам был выделен миллиард 900 миллионов тенге, которые мы распределяли среди фермеров, у которых зарегистрирован скот. А также мы объявили "зеленый коридор", чтобы остальные фермеры могли зарегистрировать своих животных и тоже получить помощь. У нас осталось еще 700 миллионов тенге на помощь этим фермерам. Сами мы не можем объявить режим ЧС. Такое решение принимают несколько служб. К примеру, летом "Казгидромет" предоставлял нам данные, что у нас показатели влажности в норме. Но мы делаем все, чтобы помочь", - сказал начальник управления сельского хозяйства Казбек Ташимов.


Напомним, аномальная засуха привела к дефициту корма и падежу скота в западных регионах республики. В июле президент Токаев отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.
 

Проекты на $3,6 млрд из инвестпортфеля Всемирного банка реализуются в Казахстане

13.11.2021, 17:01 52840
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и правительства РК по вопросам привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики для достижения целей углеродной нейтральности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более $8 млрд в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного Банка в Казахстане в настоящее время реализуются 13 проектов на общую сумму $3,6 млрд", - сказал Мамин.

 
Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели "зеленой" экономики и обеспечения устойчивого роста. 
 

Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - отметили в пресс-службе правительства. 

 
Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение "зеленых" инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта и др. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.
 

На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик

13.11.2021, 12:43 72118
На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. 
 
В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен. 
 
Заключен  один акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.
 
 В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. 
 

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту - до 0,1%", - сообщили в пресс-службе правительства.

 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. 
 
Отмечается, что эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. 
 
Мамин поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. 
 
Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.

Напомним, цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%.

 

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