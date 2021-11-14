Порядок ввоза продукции, подлежащей оценке соответствия, утвержден в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Определена продукция, при ввозе которой необходимо представлять в таможенные органы документы об оценке соответствия. Перечислены документы, необходимые таможенному декларанту для подтверждения мер техрегулирования. С шести до четырех сокращен перечень таможенных процедур, при помещении под которые таможенные органы требуют документы об оценке соответствия", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

В ЕЭК пояснили, что для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант - изготовитель - заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.

Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется", - отметили в пресс-службе.

Инструменты контроля внешнего контура Союза, заложенные в документе, позволят максимально эффективно предотвратить попадание на внутренний рынок Союза опасной продукции из третьих стран. При этом добросовестные участники рынка не будут перегружены избыточными мерами таможенного контроля.

Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего Положения о порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о Союзе и Таможенным кодексом ЕАЭС, добавили в пресс-службе.