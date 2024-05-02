С Днем единства народа Казахстана!

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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Майские праздники









В мае в Казахстане отмечают три праздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха.





Казахстанцы отдохнут 1 мая в День единства народа Казахстана, в День защитника Отечества и День Победы казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг). 4 мая, суббота, будет рабочим днем.









В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в Казахстане проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны.





Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане





Казстандарт





С 1 мая текущего года вступают в силу изменения и дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения", сообщили в пресс-службе КазСтандарта.





Разработанные изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.





Из ключевых нововведений:





1. Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.





2. Введение новых дорожных знаков:





Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;





Диагональный пешеходный переход";





Перестроение на параллельную проезжую часть";





Конец параллельной проезжей части".





Прием заявок на ЕНТ стартует в Казахстане 6 мая





Прием заявлений на основное Единой национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая, проинформировал Национальный центр тестирования.





Само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ - с 25 мая по 12 июля.





Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.





Последний звонок в школах Казахстана









25 мая завершится учебный год в школах Казахстана. В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели.





В пресс-службе Минпросвещения РК сообщили, что 24 мая во всех школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. 2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.





В Казахстане вводят запрет на ввоз куриных яиц









Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщили в МСХ. Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.





Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.





Вывозить из Казахстана лом и отходы цветных и черных металлов запретили еще на полгода





Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Меры вводятся для увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьбы с нелегальным оборотом лома.





С 5 мая из Казахстана запрещается вывозить:





всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);

автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.





Прогноз погоды на май









В течение первой декады мая на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом, сообщает Казгидромет.





В начале и в середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег.





В первой декаде мая ожидаются колебания температуры воздуха:





на северо-западе, севере, в центре, на востоке страны - ночью от -5, +3°С до +2, +10°С, днем от +5, +13°С до +20, +28°С;

на юге - ночью от -3, +5°С до +8, +15°С, днем от +13, +23°С до +25, +30°С;

на западе - ночью от +8, +18°С до -3, +7°С, днем от +18, +25°С до +8, +15°С.





Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:





на севере, в центре, на востоке республики - ночью до +10, +18°С, днем до +25, +35°С;

на юге - ночью до +15, +23°С, днем до +30, +40°C жары.





В отдельные дни второй и третьей декады мая с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15, +25°С, в южных +20, +28°С.





В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - в западных регионах страны.





Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - на крайнем западе страны, меньше нормы - в южных, центральных регионах Казахстана.





С 1 мая в столичном аэропорту вводятся ограничения в связи с капремонтом взлетно-посадочной полосы



