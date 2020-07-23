В ЕНПФ прокомментировали предложение о досрочном использовании пенсионных накоплений

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В ЕНПФ предложение о досрочном использовании 10% пенсионных накоплений назвали частной инициативой председателя общественного совета Фонда Евгения Сейпульника, передает Kazakhstan Today.

Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля 2020 года, данное предложение не обсуждалось", - заявили в ЕНПФ.

В фонде также отметили, что во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств. При этом вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности.

Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом. Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчетов, общественным советом при ЕНПФ в ходе онлайн-обсуждения озвученная им в социальных сетях позиция не была поддержана", - сообщили в ЕНПФ.

Ранее Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10% своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией.

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