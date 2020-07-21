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Общественный совет ЕНПФ предложил снимать 10% накоплений

20.07.2020, 15:42 56377
Общественный совет ЕНПФ предложил снимать 10% накоплений
Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Председатель общественного совета ЕНПФ Евгений Сейпульник предложил разрешить вкладчикам пенсионного фонда снять 10% своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией, передает Kazakhstan Today.
 
Свое предложение Сейпульник опубликовал на странице в соцсети Facebook.
 

Эпидемия не щадит никого. Уже нет скептиков, утверждающих, что вируса не существует, что все это политические игры и так далее. Я лично за эти несколько месяцев успел посмотреть в глаза смерти (моя семья была в доме, когда он полностью сгорел), испытать беспомощность обеспечить элементарной одеждой моих детей в условиях закрытых магазинов, столкнуться с отсутствием лекарств и еще много с чем, о чем просто не хочется рассказывать", - поделился глава общественного совета.

 
По его словам, недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране и хорошая работа по управлению пенсионными активами требуют согласованности.
 

Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10% от накоплений... Да, средств, накопленных на счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно мало, но деньги могут и не потребоваться на том свете. Уверен, что, обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости", - уверен Сейпульник. 

 
Глава общественного совета считает, что досрочное изъятие своих 10% каждым вкладчиком ЕНПФ приведет к уменьшению консолидированных накоплений в ЕНПФ на 1,7 трлн тенге, к возможности увеличения средней выплаты с 42 500 тенге до 100 тысяч тенге каждому вкладчику; к повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям фонда и Нацбанка и к выходу фонда на новый уровень работы.
 

При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн вкладчиков внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому-то может спасти жизнь", - подчеркнул Евгений Сейпульник. 

 
Глава совета также предложил законодательно закрепить право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств, совершить изъятие досрочно. Он пообещал инициировать обращение в адрес главы государства, если его предложение поддержат члены общественного совета.
 

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