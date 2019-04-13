В июне на улицы Алматы выедут 200 новых низкопольных автобусов на газе

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города. Уже в июне на улицы города выедут 200 новых низкопольных автобусов на газе. Всего же в этом году планируется приобрести более 460 новых автобусов, передает Kazakhstan Today.

Новые автобусы большой вместимости будут оснащены системой кондиционирования, пандусами и камерами видеонаблюдения. Новый подвижной состав призван сократить время ожидания и перегруженность в часы пик на маршрутах.

Уже сейчас посредством установленных камер ТОО "Алматыэлектротранс" ведется контроль водителей. Все нарушения рассматриваются дисциплинарной комиссией", - отметили в акимате Алматы.

Обновление автобусного парка города на 80% стало возможным благодаря внедрению системы безналичной оплаты "Онай", позволившей вывести средства из теневого оборота.

Если раньше автопарки обновлялись за счет бюджетных средств, то сейчас созданы прозрачные рыночные механизмы, позволяющие перевозчикам инвестировать собственные средства. При этом с начала года на дороги города уже запущены 125 новых автобусов, обслуживающих самые загруженные маршруты, такие как №65, №60 и №14.

В целом в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы автобусный парк города всего за два года уже обновлен более чем на 80%, запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршеринга, продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта LRT.

Кроме того, с 15 апреля в городе начнется средний ремонт более 120 улиц, будут построены новые дороги на 456 улицах в 14 микрорайонах города. При этом строительные работы не повлияют на график работы и маршруты движения общественного транспорта. Во избежание заторов полное перекрытие дорог планируется только в ночное время.

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