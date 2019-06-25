В Караганде завершается строительство крупнейшего в РК оптово-распределительного центра

Как сообщили в пресс-службе акима региона, проект реализуется по поручению Елбасы - Первого Президента РК и имеет социальную важность. Современный логистический центр будет самым крупным в стране и свяжет потоки "Север-Юг" для торговли сельхозпродукцией.
Ожидается, что продажа фермерских продуктов без посредников позволит удешевить фрукты и овощи не только на рынке Караганды, но и в других регионах республики.
Карагандинцы также получат дополнительные возможности для трудоустройства. Инициатор проекта обещает на первом этапе порядка 500 новых рабочих мест, а в будущем - до 5 тыс.
С ходом реализации проекта ознакомился аким области Ерлан Кошанов.
По словам инвестора Анвара Осина, к настоящему времени работы выполнены на 90%. Готовы склады, помещения для торговли оптом и в розницу, а также кросс-доки - крытые павильоны, где одномоментно могут расположиться 164 фуры. Технологичная площадка нового образца занимает 60 гектаров.
По информации пресс-службы, проект получил государственную поддержку по программе "Дорожная карта бизнеса". К ОРЦ подведены необходимые коммуникации, в том числе железная дорога.
"Всё оборудование закуплено. В июле завершим благоустройство территории. В августе сюда сможет переехать таможня. Для удобства поставщиков здесь на месте будет действовать таможенная зона. С завершением проекта проблем нет", - подчеркнул Анвар Осин.
Также в центре по программе "Цифровой Казахстан" будет создана электронная торговая площадка для фермеров и покупателей их продукции.
Глава региона обсудил с инвестором моменты, необходимые для успешного запуска проекта.
Такой центр очень необходим людям. Стабилизация цен - это одно из приоритетных направлений работы местной исполнительной власти. И мы окажем всю необходимую помощь бизнесу", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
Он отметил, что следующим этапом проекта будет налажена переработка сельхозпродукции.
Кроме того, аким области поручил главе города решить вопрос с новым автобусным маршрутом в направлении ОРЦ, чтобы покупателям было удобно добираться. В перспективе в этом районе планируют построить автостанцию с расчётом на жителей городов-спутников.
Как сообщалось ранее, стоимость первого этапа строительства оптово-распределительного центра "Альфарух" составила 10,5 млрд тенге. Запуск проекта позволит насытить рынок дешёвыми овощами и фруктами.
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