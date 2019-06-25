В Караганде завершается строительство крупнейшего в РК оптово-распределительного центра

Караганда. 24 июня. Kazakhstan Today - В Караганде завершается строительство крупного оптово-распределительного центра ТОО "Альфарух", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, проект реализуется по поручению Елбасы - Первого Президента РК и имеет социальную важность. Современный логистический центр будет самым крупным в стране и свяжет потоки "Север-Юг" для торговли сельхозпродукцией.

Ожидается, что продажа фермерских продуктов без посредников позволит удешевить фрукты и овощи не только на рынке Караганды, но и в других регионах республики.

Карагандинцы также получат дополнительные возможности для трудоустройства. Инициатор проекта обещает на первом этапе порядка 500 новых рабочих мест, а в будущем - до 5 тыс.

С ходом реализации проекта ознакомился аким области Ерлан Кошанов.

По словам инвестора Анвара Осина, к настоящему времени работы выполнены на 90%. Готовы склады, помещения для торговли оптом и в розницу, а также кросс-доки - крытые павильоны, где одномоментно могут расположиться 164 фуры. Технологичная площадка нового образца занимает 60 гектаров.

По информации пресс-службы, проект получил государственную поддержку по программе "Дорожная карта бизнеса". К ОРЦ подведены необходимые коммуникации, в том числе железная дорога.

"Всё оборудование закуплено. В июле завершим благоустройство территории. В августе сюда сможет переехать таможня. Для удобства поставщиков здесь на месте будет действовать таможенная зона. С завершением проекта проблем нет", - подчеркнул Анвар Осин.

Также в центре по программе "Цифровой Казахстан" будет создана электронная торговая площадка для фермеров и покупателей их продукции.

Глава региона обсудил с инвестором моменты, необходимые для успешного запуска проекта.

Такой центр очень необходим людям. Стабилизация цен - это одно из приоритетных направлений работы местной исполнительной власти. И мы окажем всю необходимую помощь бизнесу", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он отметил, что следующим этапом проекта будет налажена переработка сельхозпродукции.

Кроме того, аким области поручил главе города решить вопрос с новым автобусным маршрутом в направлении ОРЦ, чтобы покупателям было удобно добираться. В перспективе в этом районе планируют построить автостанцию с расчётом на жителей городов-спутников.

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