Караганда насытит рынок дешёвыми овощами и фруктами

Караганда. 4 февраля. Kazakhstan Today - В шахтерской столице в рамках Плана нации - 100 конкретных шагов строят современный и самый крупный в Казахстане оптово-распределительный центр, передает Kazakhstan Today.

Площадь территории центра - 60 гектаров. Он свяжет потоки Север - Юг страны для торговли сельхозпродукцией. Фермеры смогут продавать свою продукцию без посредников, а карагандинцы покупать дешевые овощи и фрукты круглый год, независимо от сезонных колебаний. Цена первого этапа строительства - 10,5 млрд тенге, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

По поручению президента и при государственной поддержке в Караганде реализуется проект строительства оптово-распределительного центра. Здесь применены новейшие технологии складской логистики и онлайн-операций. Первый этап планируется завершить летом текущего года. Вторым этапом будет налажена переработка сельхозпродукции", - сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Уникальность площадки в том, что в крытых павильонах одновременно смогут поместиться 164 фуры. А все помещения ОРЦ будут проветриваться и отапливаться. Здесь уже возведены складские терминалы, климатические и сухие склады, камеры с разными температурными режимами. Кроме этого, на территории будет таможенная зона и гостиничный комплекс.

Мы воспользовались инструментами программы "Дорожная карта бизнеса". Получили субсидирование кредита. Здесь уже подведены все необходимые коммуникации, в том числе железная дорога", - отметил Наиль Мунасипов, коммерческий директор компании "Альфарух".

Для удобства фермеров и покупателей будет запущена торговая электронная площадка "Цифровой Казахстан". Система позволит вести торговлю онлайн.

Благодаря инвестпроекту в Караганде будет создано 500 рабочих мест. В будущем эта цифра увеличится до 5 тыс.

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