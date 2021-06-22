В Казахстане фармацевтическая отрасль за прошлый год выросла на 47%

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В условиях сложной экономической ситуации в мире на фоне пандемии, в Казахстане в 2020 году отмечен рост обрабатывающей промышленности. Об этом сегодня на совместном заседании палат парламента сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на неопределенность мировой и региональной экономики, обрабатывающая отрасль показала рост на уровне 3,9%. Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности превысила долю горнодобывающей промышленности в ВВП. Динамичным ростом отличились фармацевтика (рост на 47%), готовые металлические изделия (20%), машиностроение (16%), в том числе автомобилестроение (53%), производство вагонов и локомотивов (39%)", - сказал глава правительства.

Он отметил, что в горнодобывающем секторе отмечена ограниченная динамика. Причиной стала необходимость исполнения Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти на 5,4% в рамках договоренностей ОПЕК+. Объем добычи нефти в 2020 году составил 85,7 млн тонн.

Ввод жилья по стране вырос на 16,8%, составил 15,3 млн квадратных метров, что обеспечило уверенный рост в строительстве и позволило Казахстану занять первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья на человека - 0,81 квадратного метра", - сказал Аскар Мамин.

Также и в сельском хозяйстве наблюдался наибольший рост среди стран ЕАЭС и самый высокий показатель за последние 7 лет.

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