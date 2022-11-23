Фото: Depositphotos

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров, сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Продолжается работа по сокращению площадей водоемких культур. В текущем году за счет перехода на другие рентабельные культуры площадь риса снизилась на 8,7 тысячи гектаров по сравнению с 2021 годом, из них сокращены площади в Кызылординской области на 5,3 тысячи гектаров, в Туркестанской - 2,9 тысячи гектаров и Алматинской на 0,6 тысячи гектаров", - проинформировал министр.

По его словам, в последние несколько лет в Кызылординской области остро ощущается дефицит воды, сток реки Сырдарья упал в несколько раз.

Состояние существующих коллекторно-дренажных систем изношено, в результате чего усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота. Избыточное содержание солей сдерживает темпы прорастания семян риса, уменьшает плодородие почвы, загрязняет поливную воду и почву", - пояснил Ербол Карашукеев.

В этой связи Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Кызылординской области изучаются возможность внедрения механизированного полива (опыт США и Бразилии) при производстве риса, оптимизации севооборота, улучшения семенного материала.

В случае возможности использования таких технологий в условиях почвенно-климатических особенностей региона возможно снижение потребления воды без ущерба урожайности и качеству продукции, а также улучшение состояния почв", - добавил министр.

Он также заявил, что проблемным вопросом в текущем году стала цена реализации выращенного хлопка. Фермерами площади хлопчатника были увеличены на 16 тысяч гектаров и составили 126 тысяч гектаров.

Этому способствовала высокая закупочная цена - 350 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца в 2021 году, которая была на 220 тысяч тенге больше, чем в 2020 году. Однако прогноз бизнеса по ценам на хлопок-сырец не оправдался. Мировые цены на хлопок снизились из-за уменьшения спроса со стороны импортеров", - отметил Ербол Карашукеев.

В целях урегулирования данного вопроса предлагается принятие мер, направленных на решение проблем сбыта, а именно: определение прогнозной площади посева исходя из возможностей его дальнейшего сбыта, прогнозов по водообеспеченности региона, а также развитие отечественной переработки хлопка-волокна, в том числе с привлечением иностранных компаний.

Данные вопросы прорабатываются Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Туркестанской области", - сообщил он.

Также в рамках исполнения показателей национального проекта по развитию АПК в текущем году при плане внедрения водосберегающих технологий в 265 тысяч гектаров фактическое исполнение плана ожидается на уровне 279 тысяч гектаров (план исполнен на 105%).

Существенным стимулом для внедрения таких технологий является реализуемая государством программа по субсидированию 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры", - отметил министр.

По указанной программе в 2022 году просубсидировано более 400 субъектов АПК на сумму 11,6 млрд тенге.

В орошаемом земледелии показатели их мелиоративного состояния являются основными прямыми диагностическими показателями урожайности сельскохозяйственных культур и косвенными показателями эффективности функционирования гидромелиоративной системы", - проинформировал Ербол Карашукеев.

В целях охвата мелиоративным мониторингом всех орошаемых земель республики в текущем году оптимизирована структура гидрогеолого-мелиоративной службы. В рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрены финансовые средства на ее материально-техническое оснащение.

По результатам выполнения комплекса работ к категории с хорошим мелиоративным состоянием отнесено порядка 1,4 млн гектаров, к удовлетворительным - 556,9 тысячи гектаров и к неудовлетворительным - 354,8 тысячи гектаров, или 16% от общей площади орошаемых земель", - сообщил он.

Также согласно данным почвенно-мелиоративных изысканий площади засоленных земель с различной степенью засоления составили порядка 855 тысяч гектаров, в том числе в сильной степенью засоления - 130 тысяч гектаров.

По данным министра, основные площади таких земель расположены в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и области Жетісу.

В целях улучшения мелиоративного состояния акиматам областей и водохозяйственным организациям рекомендуется обеспечить надлежащую эксплуатацию оросительных и коллекторно-дренажных систем, соблюдение норм и сроков промывки и полива, а также применение районированных и оптимальных элементов техники полива", - завил он.

По словам министра, в целях максимального использования потенциала орошаемых земель необходимо Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей:





продолжить работу по активному внедрению водосберегающих технологий в соответствии с запланированными индикаторами;

проводить ежегодно диверсификацию структуры посевных площадей с постепенным отходом от посева богарных культур на орошаемых землях;

продолжить работу по снижению площадей посева водоемких и монокультур, по оптимальному планированию структуры посевов на основании прогнозов по водообеспеченности.

своевременно проводить работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.





Министерству экологии геологии и природных ресурсов:

обеспечить своевременное финансирование запланированных работ по строительству и реконструкции водохозяйственных систем и сооружений;

обеспечить своевременную подачу воды по заявкам СХТП в вегетационном сезоне 2023 года;

своевременно довести до акиматов регионов и СХТП прогноз водности на вегетационный период следующего сезона.



