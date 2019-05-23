В Казахстане некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд тенге неэффективных расходов

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В сенате презентованы отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Как стало известно, некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд тенге неэффективных расходов, передает Kazakhstan Today.

Как отметила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд тенге неэффективных расходов, что в 3,7 раза меньше, чем в 2017 году. Из них 26 млрд тенге приходится на финансовые нарушения, сообщила пресс-служба сената.

В результате из-за такого нерационального расходования государственных ресурсов упущена возможность дополнительного мультипликативного эффекта бюджетных средств на рост экономики. И хотя по итогам аудита возмещено и восстановлено 100% от суммы выявленных финансовых нарушений, вопрос о персональной ответственности за допущенные нарушения остается актуальным", - добавила Годунова.

По данным первого вице-премьера, министра финансов Алихана Смаилова, в 2018 году рост ВВП составил 4,1%. Доходов поступило в сумме 8 789 млрд тенге. Расходы исполнены на уровне 9637 млрд тенге, или 99,8%. Основными факторами экономического роста стали высокий инвестиционный и потребительский спрос, а также производственная активность в базовых отраслях экономики. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 17,2%. Расходы на выполнение социальных обязательств государства выполнены в полном объеме. Размеры пенсионных выплат повышены на 8%.

Обсуждение отчетов об исполнении бюджета-2018 вызвало в сенате оживленную дискуссию. Сенаторы высказали свои предложения и замечания, направленные на совершенствование бюджетного процесса, поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение макроэкономической стабильности, поддержку сельского хозяйства, улучшения налогового и таможенного администрирования.

Сенатор Даурен Адильбеков высказал обеспокоенность снижением уровня кредитования малого и среднего бизнеса - 22% к ВВП.

Какие есть перспективы по кредитованию экономики и не потребительского, а реального сектора экономики?" - обратился сенатор к представителям Национального банка.

Беспокоит сенатора и ситуация, связанная со значительной переплатой налогов и сумм, которые подлежат возмещению.

Сумма переплаты составила 2 трлн тенге, невозмещенный НДС - 284 млрд, в сумме - это 40% налоговых поступлений в доходные части республиканского бюджета. Вообще это критический показатель. Я не понимаю, как мы это допустили, как дошло до этого? Ведь чтобы 2 трлн перекрыть, нужен не один год. Значит, мы в 2019 году взяли за 2020 год, в 2020 году возьмем за 2021 год?" - высказал возмущение сенатор.

С другой стороны, по отчетам, в 2017 году рост ВВП составил 4%, в 2018 году - 4%. И возникает вопрос: где тогда доходы и как выходить из этой ситуации? Как мы будем гасить авансовые платежи?" - добавил Адильбеков.

Нурлан Кылышбаев обратил внимание на вопросы субсидирования отраслей животноводства и растениеводства. По мнению сенатора, частое внесение изменений в правила субсидирования усложняет развитие данной отрасли, создает сложности для аграриев при планировании бизнеса.

Так, только в 2017 году, согласно приказам министра сельского хозяйства, в правила субсидирования и развития племенного животноводства трижды вносились изменения, затем в 2018 году и в 2019 году", - привел пример депутат.

Сенатор Али Бектаев указал на ряд проблем, связанных с социальной защитой инвалидов. На решение данных вопросов из бюджета выделяются большие средства, однако люди с ограниченными возможностями по-прежнему сталкиваются с проблемами трудоустройства, реабилитации, нехваткой специального оборудования и другими. Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев пояснил, что разрабатывается Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов до 2025 года.

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