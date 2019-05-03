В сенате создан Совет по совершенствованию бюджетного законодательства

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В сенате парламента РК образован новый консультативно-совещательный орган - Совет по совершенствованию бюджетного законодательства, передает Kazakhstan Today.

Новый совет создан в соответствии со статьей 11 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". В состав Совета вошли депутаты сената, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, министр национальной экономики Руслан Даленов, первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов и другие", - сообщила пресс-служба палаты.

В сенате уточнили, что в задачи совета будет входить выработка рекомендаций по повышению эффективности бюджетного процесса, пересмотр процесса формирования бюджета, совершенствование межбюджетных отношений, а также рассмотрение вопроса по усилению взаимодействия парламента со всеми участниками бюджетного процесса.

Также сообщается, что сегодня под председательством спикера сената Дариги Назарбаевой состоялось первое заседание совета. Министр национальной экономики рассказал о планах по совершенствованию данной сферы, в том числе о внедрении новых форм стратегического планирования, оценке экономической отдачи от завяленных расходов, совершенствовании бюджетных отношений для стимулирования развития регионов.

В ходе обсуждения председатель сената высказала ряд критических замечаний и предложений, направленных на развитие малого и среднего бизнеса с учетом специализации регионов, разработку "карты нужд" регионов, усиление ответственности за неэффективное использование бюджетных средств, включая уголовную ответственность, укрепление роли Счетного комитета, переформатирование программы занятости населения, пересмотр бюджетного года.

Дарига Назарбаева также предложила Министерству национальной экономики до 17 июня разработать проект дорожной карты по реализации мер по совершенствованию бюджетного законодательства с учетом предложений, высказанных в ходе заседания Совета. Для этого создана специальная рабочая группа, заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее эффективность исполнения бюджета обсуждалась на пленарном заседании мажилиса при принятии поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Спикер палаты Нурлан Нигматулин поручил рабочей группе по законопроекту отработать все критерии для определения неэффективного использования бюджетных средств, чтобы можно очень четко определить персональную ответственность в рамках КоАП для первых руководителей административных программ государственных органов при освоении государственных бюджетных средств.

Проблема нерационального использования бюджетных средств также обсуждалась на встрече председателя сената с руководителями местных представительных органов. Дарига Назарбаева отметила, что при реализации некоторых бюджетных программ госсредства исчезают, как в Бермудском треугольнике

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства