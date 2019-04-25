Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект законодательных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе палаты, в ходе обсуждения законопроекта депутаты подняли ряд вопросов, в том числе о чёткости критериев для гуманизации или усиления ответственности за совершенные противоправные деяния. Также подняты вопросы о необходимости четкости критериев для определения неэффективного освоения бюджета, для определения наказания за оставление места ДТП.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что к процессу гуманизации необходимо подходить без формализма и кампанейщины, взвешивая все "за" и "против".

Рабочей группе совместно с разработчиками и всеми заинтересованными государственными органами до второго чтения отработать все критерии для определения неэффективного использования бюджетных средств, чтобы мы могли очень четко определить персональную ответственность в рамках этого Кодекса для первых руководителей административных программ государственных органов при освоении государственных бюджетных средств", - акцентировал внимание Нурлан Нигматулин.

Также, по его мнению, доработки требуют критерии для квалификации правонарушений и установления соответствующего наказания в случае оставления места ДТП: лишения водительских прав на год или штраф.

Кроме того, депутаты подняли вопрос о целесообразности отмены нормы, предусматривающей приостановление или лишении лицензии туроператоров за некачественное предоставление туристических услуг. При этом спикер мажилиса акцентировал внимание на нечеткость позиции самого Министерства культуры и спорта по этому вопросу.

По информации пресс-службы, речь шла и о предлагаемой норме уменьшить размер штрафа за подкуп спортсменов и организаторов соревнований с 200 до 100 МРП, а также исключить применение административного ареста за это правонарушение. Напомнив, что другим законопроектом предлагается усилить ответственность за использование запрещенных методов в спорте, Нурлан Нигматулин выразил недоумение по этому поводу.

Теперь предлагается снизить ответственность за договорные победы. А где же последовательность?" - обратился председатель палаты к представителям Министерства культуры и спорта. В этой связи спикер призвал разобраться с данным вопросом.

Помимо этого, депутаты предложили вносить изменения в КоАП отдельным законом, чтобы не нарушать системности самого Кодекса. Поддержав поправку депутатов, Нурлан Нигматулин отметил, что сейчас по 10-15 раз в год вносятся поправки в КоАП. И делается это, в основном, сопутствующими законопроектами, которые при этом содержат иногда диаметрально противоположные нормы.

"В одних случаях мы гуманизируем, а в других - резко усиливаем ответственность. Санкции некоторых статей вносятся без системной проработки и не соответствуют степени общественной опасности с действующими составами кодекса", - сказал спикер мажилиса.

Подчеркнув, что системность и планомерность очень важны для правоприменителей и судебных органов, Нурлан Нигматулин отметил, что установление нового порядка, когда все изменения в КоАП будут вноситься одним законом, позволят правительству грамотно, на системной основе планировать свою работу по подготовке законопроектов, а депутатам - более системно работать с этими законопроектами.

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