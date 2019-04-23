Госсредства исчезают в программе обеспечения питьевой водой, как в Бермудском треугольнике, - Назарбаева

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Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Госсредства исчезают в программе обеспечения питьевой водой, как в Бермудском треугольнике. Об этом заявила сегодня председатель сената Дарига Назарбаева на встрече с руководителями местных представительных органов, передает Kazakhstan Today.

В своем вступительном слове Дарига Назарбаева отметила, что административная реформа наделила местную власть значительными полномочиями, и с формальной точки зрения в данном секторе все выглядит стройно и разумно. На деле же люди по-прежнему обращаются за помощью в центр, ищут справедливости и защиты в столице.

На вопросы обеспечения питьевой водой регионов за годы независимости было потрачено более 540 млрд тенге. Так почему же до сих пор многие наши населенные пункты не имеют доступа к чистой питьевой воде? Эта программа, как Бермудский треугольник, в котором средства загадочным образом исчезают. Почему так происходит?" - обратилась спикер сената к представителям местных исполнительных органов.

В качестве другого примера Назарбаева привела программу модернизации ЖКХ. "Во время встреч депутатов с населением поступает много нареканий по качеству проводимых работ. Люди справедливо опасаются, что в результате чьей-то халатности или банального воровства они могут лишиться не только коммунальных благ, но и крыши над головой. Для меня совершенно очевидно, что эти вопросы надо брать на контроль местным органам власти и самоуправления", - подчеркнула она.

Она также указала на то, что в некоторых регионах строятся многоквартирные дома, на которые нет спроса у населения, но одновременно в тех же областях еще есть работающие в три смены школы.

Кроме того, спикер отметила, что пока проводится цифровизация государственного управления, на селе местные бюджеты несут потери просто от отсутствия нормального учета поступлений налогов и сборов.

"Отдельный большой и болезненный вопрос - кадровое обеспечение государственного управления на местах. Тут есть, о чем поговорить и с точки зрения подготовки специалистов, и с точки зрения их материального обеспечения. Как видите, вопросов очень и очень много. Люди ждут перемен и изменений к лучшему. Не завтра, а сейчас. И мы обязаны соответствовать этим ожиданиям", - заключила Дарига Назарбаева, призвав к обсуждению и выработке действенных решений: как наполнить реальным содержанием работу маслихатов и запустить работу местного самоуправления.

Как проинформировали в пресс-службе сената, по итогам заседания состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) сената парламента и Республиканского общественного объединения "Объединение депутатов маслихатов Казахстана".

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